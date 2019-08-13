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РИА Новости

Путин наградил орденом Дружбы первого вице-президента Азербайджана

11:43 13.08.2019 (обновлено: 11:44 13.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы первого вице-президента Азербайджана, супругу главы государства Мехрибан Алиеву за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.
Указ о награждении госнаградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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"За заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений наградить орденом Дружбы Алиеву Мехрибан Арифовну - первого вице-президента Азербайджанской Республики, гражданку Азербайджанской Республики", - говорится в документе.
Также орденом Дружбы за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу награжден спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских.
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Андрей КрутскихМехрибан АлиеваВладимир ПутинРоссияАзербайджанПолитика
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