МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы первого вице-президента Азербайджана, супругу главы государства Мехрибан Алиеву за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.
Указ о награждении госнаградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений наградить орденом Дружбы Алиеву Мехрибан Арифовну - первого вице-президента Азербайджанской Республики, гражданку Азербайджанской Республики", - говорится в документе.
Также орденом Дружбы за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу награжден спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских.