МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы первого вице-президента Азербайджана, супругу главы государства Мехрибан Алиеву за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.

Указ о награждении госнаградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений наградить орденом Дружбы Алиеву Мехрибан Арифовну - первого вице-президента Азербайджанской Республики, гражданку Азербайджанской Республики", - говорится в документе.