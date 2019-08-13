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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Эксперт рассказал, как Атамбаев может избежать пожизненного срока

11:42 13.08.2019 (обновлено: 20:33 13.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, скорее всего, ждет тюремное заключение, но он может избежать пожизненного срока, если ему удастся договориться с официальным Бишкеком, считает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана института СНГ Андрей Грозин.
Ранее во вторник Генпрокуратура Киргизии заявила, что Атамбаева обвиняют в убийстве и других особо тяжких преступлениях. Ему может грозить пожизненное заключение.
В беседе с РИА Новости Грозин выразил мнение, что превращать Атамбаева в мученика за народ и идею было бы неоправданно, к тому же не очень нужно официальному Бишкеку. Грозин не исключил заключения судебной сделки, на которую могут пойти обе стороны. Он также считает, что оптимальным вариантом был бы отъезд Атамбаева из страны, но после произошедших событий сделать это стало гораздо сложнее, чем раньше.
"По сути Атамбаев во многом своими заявлениями, действиями сжёг возможные мосты для примирения. Поэтому, скорее всего, он будет осужден. А уж пожизненно или по какой-то облегченной схеме, это уже вопрос техники и переговоров", - добавил политолог.
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Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
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