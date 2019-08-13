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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Адвоката Вышинского вызвали в Генпрокуратуру Украины

11:41 13.08.2019 (обновлено: 15:38 13.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАдвокат руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрей Доманский
Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 13 авг — РИА Новости. Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил, что его вызвали в Генпрокуратуру для вручения нового подозрения.

"Что и как, мне неизвестно, уже в два часа я буду знать, что нового мне предъявляет Генеральная прокуратура", — сказал он.

Сейчас Доманский проходит подозреваемым по делу о незаконной приватизации нежилого дома на территории заповедника "Древний Киев". В начале мая киевский суд назначил ему залог в 192 тысячи 100 гривен (почти 500 тысяч рублей). Эту сумму он собрал через соцсети среди коллег, клиентов и знакомых.
Адвокат связывает это дело с попыткой украинских властей помешать ему представлять интересы Вышинского.
Год в украинских застенках: в Москве прошел митинг в поддержку Кирилла Вышинского
15 мая, 16:04РИА Новости
Год в украинских застенках: в Москве прошел митинг в поддержку ВышинскогоУ здания украинского посольства в Москве прошла акция в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. На пикет пришли около двухсот человек. Они скандировали лозунг "Волю Кириллу Вышинскому!".

Дело Вышинского

Журналиста задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сам Вышинский назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 15 апреля 2019
29 мая, 09:34Арест Кирилла Вышинского
Незаконное задержание
Во время одного из судебных заседаний журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Тот назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.
С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку. Обеспокоенность выражали и в ОБСЕ.
Следующее заседание по делу состоится 20 августа.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
19 июля, 19:21Арест Кирилла Вышинского
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