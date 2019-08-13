Патрушев обсудил с секретарем Совбеза Армении вопросы нацбезопасности

"Патрушев подчеркнул важность тесного взаимодействия России с Арменией по вопросам международной информационной безопасности как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций. Отмечено, что эта проблематика важна для стабильного развития двух государств, а также для эффективной борьбы с терроризмом и экстремизмом", - отмечается в сообщении.