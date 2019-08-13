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РИА Новости

Патрушев обсудил с секретарем Совбеза Армении вопросы нацбезопасности

11:41 13.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил со своим армянским коллегой Арменом Григоряном в Ереване вопросы национальной и информационной безопасности двух стран, а также торгово-экономические отношения, сообщила пресс-служба российского ведомства.
"Обсужден широкий круг вопросов, связанных с взаимодействием России и Армении по линии аппаратов советов безопасности, правоохранительных органов, военных ведомств и спецслужб. Затронута и тематика торгово-экономических отношений. Стороны обменялись мнениями о состоянии региональной безопасности", - говорится в сообщении.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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Обсуждалось, в том числе, двустороннее сотрудничество в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и "на площадке" Генеральной ассамблеи ООН.
Стороны подвели итоги российско-армянских консультаций по вопросам безопасности, на которых были рассмотрены вопросы взаимодействия в международных организациях в интересах национальной и информационной безопасности двух стран.
"Патрушев подчеркнул важность тесного взаимодействия России с Арменией по вопросам международной информационной безопасности как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций. Отмечено, что эта проблематика важна для стабильного развития двух государств, а также для эффективной борьбы с терроризмом и экстремизмом", - отмечается в сообщении.
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