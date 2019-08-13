Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте

КРАСНОЯРСК, 13 авг - РИА Новости. Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.

"11 июня в дневное время суток Носков Е. О. … на персональной странице социальной сети "ВКонтакте" под именем пользователя "Е. Носков"… разместил для общего пользования информацию, выраженную в неприличной форме, относительно президента РФ… Признать Носкова Е. О. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.20.1 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей", - говорится в постановлении суда.