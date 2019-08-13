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РИА Новости

Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте

11:36 13.08.2019
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© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 13 авг - РИА Новости. Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
"11 июня в дневное время суток Носков Е. О. … на персональной странице социальной сети "ВКонтакте" под именем пользователя "Е. Носков"… разместил для общего пользования информацию, выраженную в неприличной форме, относительно президента РФ… Признать Носкова Е. О. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.20.1 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей", - говорится в постановлении суда.
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В документе отмечается, что Носков признал вину и раскаялся. При вынесении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, личность виновного, а также его имущественное положение. Носков проживает один и зарабатывает ежемесячно 18 тысяч рублей, при этом коммунальные расходы составляют чуть более четырех тысяч рублей. Потому суд применил минимальное наказание.
8612562391
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КрасноярскПроисшествия
Популярные комментарии
То есть, заплатив 30 тыс.рублей, Носков зауважает президента?
13 августа, 12:25
Nikki 56
48141009
Наверное кран на кухне протекал, сантехники послали далеко, кто виноват? Ну конечно же президент!
13 августа, 11:40
Евгений Шевелев
22400140
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