К Японии приближается тайфун "Кроса"

Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды. Архивное фото

Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды

© AP Photo / Shizuo Kambayashi Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды

ТОКИО, 13 авг - РИА Новости. Японские метеорологи предупредили о приближении тайфуна "Кроса" к юго-западному побережью Японии, об опасности высоких волн на море, сильных ветрах и проливных дождях, которые могут привести к оползням.

Как сообщает центральное метеорологическое агентство Японии, давление в центре циклона составляет 965 гектопаскалей, максимальная скорость ветра 45 метров в секунду.

В некоторых районах в ближайшие дни может выпасть до тысячи миллиметров осадков.

Во вторник тайфун проходил в 500 километрах от острова Танэгасима.