К Японии приближается тайфун "Кроса"

ТОКИО, 13 авг - РИА Новости. Японские метеорологи предупредили о приближении тайфуна "Кроса" к юго-западному побережью Японии, об опасности высоких волн на море, сильных ветрах и проливных дождях, которые могут привести к оползням.
Как сообщает центральное метеорологическое агентство Японии, давление в центре циклона составляет 965 гектопаскалей, максимальная скорость ветра 45 метров в секунду.
В некоторых районах в ближайшие дни может выпасть до тысячи миллиметров осадков.
Во вторник тайфун проходил в 500 километрах от острова Танэгасима.
Как передало агентство Киодо, железнодорожная компания западной Японии предупредила, что тайфун может привести к приостановке движений скоростных поездов.