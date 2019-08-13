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РИА Новости

К Японии приближается тайфун "Кроса"

11:35 13.08.2019
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© AP Photo / Shizuo KambayashiЖители города Фудзисава в Японии во время непогоды
Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды. Архивное фото
ТОКИО, 13 авг - РИА Новости. Японские метеорологи предупредили о приближении тайфуна "Кроса" к юго-западному побережью Японии, об опасности высоких волн на море, сильных ветрах и проливных дождях, которые могут привести к оползням.
Как сообщает центральное метеорологическое агентство Японии, давление в центре циклона составляет 965 гектопаскалей, максимальная скорость ветра 45 метров в секунду.
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Новый тайфун "Кроса" может вызвать большое наводнение в Приморье
В некоторых районах в ближайшие дни может выпасть до тысячи миллиметров осадков.
Во вторник тайфун проходил в 500 километрах от острова Танэгасима.
Как передало агентство Киодо, железнодорожная компания западной Японии предупредила, что тайфун может привести к приостановке движений скоростных поездов.
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