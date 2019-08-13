В Минтрансе прокомментировали ситуацию с заявками на маршруты "Трансаэро"

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минтранс РФ считает пропуск российской авиакомпанией "ЮТэйр" срока подачи заявок на распределение международных маршрутов, которые ранее принадлежали "Трансаэро", "банальным разгильдяйством", и не видит повода отступать от правил распределения маршрутов, заявили РИА Новости в ведомстве.

Газета "Коммерсант" во вторник со ссылкой на письмо "ЮТэйр" в министерство сообщила, что перевозчик просит Минтранс перенести с 13 августа на сентябрь распределение между российскими авиакомпаниями на межведомственной комиссии (МВК) международных маршрутов, которые до 2015 года были закреплены за прекратившей тогда свою деятельность "Трансаэро".

"Спекуляции авиакомпании "ЮТэйр" на своём неустойчивом финансовом положении и банальное разгильдяйство, не позволившее подать в срок заявки на распределение международных маршрутов, не являются поводом отступать от правил распределения маршрутов и не должны использоваться как инструмент давления на МВК", - заявил собеседник агентства в Минтрансе РФ.

По данным "Коммерсанта", МВК должна выбрать обслуживающие эти направления компании во вторник, 13 августа, но "ЮТэйр" не подала заявки на интересовавшие ее направления в европейские города, и борьба за них развернется между "Аэрофлотом" и S7. Как отмечала газета, в "ЮТэйр" не знали, когда именно МВК будет распределять маршруты, поэтому пропустили срок подачи заявок. В качестве альтернативы переносу распределения на осень перевозчик предлагает 13 августа принять к рассмотрению его заявки, не поданные в Росавиацию в установленный срок с 1 по 7 июля.

Группа "Аэрофлот" взяла на себя основной объем перевозок пассажиров "Трансаэро", которая была не в состоянии это сделать, и получила допуски на 56 международных маршрутов этой авиакомпании. Позднее "Аэрофлот" отказался от ряда направлений. Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев в 2018 году заявлял, что компания благодаря получению международных маршрутов "Трансаэро" компенсировала 4,5 миллиарда рублей убытков от перевозки ее пассажиров в конце 2015 года. Он отметил, что всего "Аэрофлот" тогда потратил на "Трансаэро" 17 миллиардов рублей.