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РИА Новости

В Минтрансе прокомментировали ситуацию с заявками на маршруты "Трансаэро"

11:34 13.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства транспорта РФ
Здание министерства транспорта РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства транспорта РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минтранс РФ считает пропуск российской авиакомпанией "ЮТэйр" срока подачи заявок на распределение международных маршрутов, которые ранее принадлежали "Трансаэро", "банальным разгильдяйством", и не видит повода отступать от правил распределения маршрутов, заявили РИА Новости в ведомстве.
Газета "Коммерсант" во вторник со ссылкой на письмо "ЮТэйр" в министерство сообщила, что перевозчик просит Минтранс перенести с 13 августа на сентябрь распределение между российскими авиакомпаниями на межведомственной комиссии (МВК) международных маршрутов, которые до 2015 года были закреплены за прекратившей тогда свою деятельность "Трансаэро".
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"Спекуляции авиакомпании "ЮТэйр" на своём неустойчивом финансовом положении и банальное разгильдяйство, не позволившее подать в срок заявки на распределение международных маршрутов, не являются поводом отступать от правил распределения маршрутов и не должны использоваться как инструмент давления на МВК", - заявил собеседник агентства в Минтрансе РФ.
По данным "Коммерсанта", МВК должна выбрать обслуживающие эти направления компании во вторник, 13 августа, но "ЮТэйр" не подала заявки на интересовавшие ее направления в европейские города, и борьба за них развернется между "Аэрофлотом" и S7. Как отмечала газета, в "ЮТэйр" не знали, когда именно МВК будет распределять маршруты, поэтому пропустили срок подачи заявок. В качестве альтернативы переносу распределения на осень перевозчик предлагает 13 августа принять к рассмотрению его заявки, не поданные в Росавиацию в установленный срок с 1 по 7 июля.
Группа "Аэрофлот" взяла на себя основной объем перевозок пассажиров "Трансаэро", которая была не в состоянии это сделать, и получила допуски на 56 международных маршрутов этой авиакомпании. Позднее "Аэрофлот" отказался от ряда направлений. Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев в 2018 году заявлял, что компания благодаря получению международных маршрутов "Трансаэро" компенсировала 4,5 миллиарда рублей убытков от перевозки ее пассажиров в конце 2015 года. Он отметил, что всего "Аэрофлот" тогда потратил на "Трансаэро" 17 миллиардов рублей.
Шамиль Курмашов, тогда занимавший должность замгендиректора "Аэрофлота" по коммерции и финансам, в октябре 2016 года говорил, что "Аэрофлот" надеется на продление допусков на международные маршруты "Трансаэро" на три-пять лет. В марте 2019 года авиавласти продлили 31 из 32 запрошенных "Аэрофлотом" и его "дочкой" "Россия" допусков.
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31 октября 2016, 12:36РИА Новости
ФАС недовольна, что "Аэрофлот" получил самые "вкусные" маршруты "Трансаэро"Глава ФАС считает, что Минтранс должен был отдать самые интересные международные маршруты не самой большой компании, а поддержать других перевозчиков.
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Министерство транспорта РФРосавиацияТрансаэроРоссияЭкономика
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