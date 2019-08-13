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РИА Новости

Ученые выяснили, какие люди предрасположены к развитию рака

11:33 13.08.2019 (обновлено: 14:06 13.08.2019)
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© Depositphotos / zentiliaМолекулы ДНК
Молекулы ДНК
© Depositphotos / zentilia
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Исследователи из бостонского Института онкологии Дана-Фарбер идентифицировали редкую наследственную мутацию гена, приводящую к развитию онкологических заболеваний, сообщает портал Medical Xpress.
Ученые наблюдали за семьей, пятеро членов которой болели раком поджелудочной железы, а еще трое — другими типами рака. Секвенирование ДНК позволило специалистам обнаружить мутацию в гене RABL3 и у тех, кому врачи диагностировали онкологическое заболевание, и у тех, кому не ставили такого диагноза.
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Авторы работы предположили, что эта мутация вызывает предрасположенность к раку поджелудочной железы, и проверили гипотезу на большой популяции рыб данио. Эта модель подтвердила, что мутация в гене RABL существенно повышает рост раковых клеток.
Отмечается, что мутация не провоцируется различными соматическими изменениями в процессе жизни организма, а носит врожденный характер. Кроме того, ученые установили, что модификация гена RABL ускоряет движение связанного с развитием рака поджелудочной железы белка KRAS и помогает ему проникать в клеточную мембрану.
Специалисты подчеркнули, что мутация гена RABL3 встречается редко. При этом всем пациентам, в семьях которых ранее были диагностированы онкологические болезни, рекомендуется проходить скрининг.
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