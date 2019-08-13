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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Суд в Киеве перенес рассмотрение апелляции защиты Вышинского

11:30 13.08.2019 (обновлено: 11:41 13.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции защиты руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на продление ему срока содержания под стражей на 20 августа, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Доманский.
Заседание пройдет в 11 утра.
Подольский районный суд Киева 19 июля продолжил заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Суд отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и продлил арест журналиста до 19 сентября. Следующее заседание по делу Вышинского назначено на 16 сентября.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
19 июля, 19:21Арест Кирилла Вышинского
Как отреагировали на продление ареста Вышинскому в России и мире
Журналиста задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сам Вышинский назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
К нему долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, притом что он также является гражданином России.
Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
МИД России направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 15 апреля 2019
29 мая, 09:34Арест Кирилла Вышинского
Незаконное задержание
С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги.
Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку.
Обеспокоенность выражали в ОБСЕ. Генсек организации Томас Гремингер напоминал, что все ее члены должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после очередного продления содержания Вышинского под стражей призвал Киев освободить его.
Год в украинских застенках: в Москве прошел митинг в поддержку Кирилла Вышинского
15 мая, 16:04РИА Новости
Год в украинских застенках: в Москве прошел митинг в поддержку ВышинскогоУ здания украинского посольства в Москве прошла акция в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. На пикет пришли около двухсот человек. Они скандировали лозунг "Волю Кириллу Вышинскому!".
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Арест Кирилла ВышинскогоРИА Новости УкраинаКирилл ВышинскийУкраинаВ мире
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