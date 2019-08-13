Суд в Киеве перенес рассмотрение апелляции защиты Вышинского

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции защиты руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на продление ему срока содержания под стражей на 20 августа, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Доманский.

Заседание пройдет в 11 утра.

Подольский районный суд Киева 19 июля продолжил заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Суд отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и продлил арест журналиста до 19 сентября. Следующее заседание по делу Вышинского назначено на 16 сентября.

Журналиста задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам Вышинский назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

К нему долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, притом что он также является гражданином России.

Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

МИД России направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги.

Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку.

Обеспокоенность выражали в ОБСЕ. Генсек организации Томас Гремингер напоминал, что все ее члены должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.