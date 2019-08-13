Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T11:29Z
https://ria.ru/20190813/1557439733.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155008/03/1550080372_0:0:2001:1126_1036x0_80_0_0_23447aef16ed908aedbce2f32ccc2b04.jpg
РИА Новости

Польская правящая партия вышла на парламентские выборы самостоятельно

11:29 13.08.2019
957
© AP Photo / Alik KepliczПредседатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
© AP Photo / Alik Keplicz
Председатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 авг – РИА Новости. Польская правящая партия "Право и справедливость" (PiS) участвует в парламентских выборах самостоятельно, а ее конкуренты из оппозиции создали коалицию, следует из информации Государственной избирательной комиссии страны.
Парламентские выборы пройдут в Польше 13 октября. Польским избирателям предстоит избрать 460 членов сената (нижняя палата парламента) и 100 депутатов сейма (верхняя палата).
Штаб-квартира Европпарламента в Брюсселе во время заключительного дня выборов в Европейский парламент. 26 мая 2019
26 мая, 22:25РИА Новости
Партия "Право и справедливость" лидирует в Польше на выборах в ЕП
"Государственная избирательная комиссия зарегистрировала шесть избирательных комитетов. Среди них комитеты "Право и Справедливость" и "Гражданская коалиция" (коалиция оппозиционных сил, костяк которого составляет партия "Гражданская платформа" - ред.)", - говорится в сообщении.
Таким образом, правящая партия "Право и справедливость" под руководством Ярослава Качиньского пойдет на выборы самостоятельно. Как сообщалось ранее, PiS вела переговоры о коалиции с движением "Kukiz - 15" под руководством рок-музыканта Павла Кукиза. Однако недавно Кукиз объявил, что стартует на выборах совместно с Польской крестьянской партией.
Оппозиция же идет на выборы в составе "Гражданской коалиции", в которую вошли, в том числе оппозиционные партии "Гражданская платформа" и "Новочесная".
Пока не зарегистрирован избирательные комитет "Левые", объединяющий политические силы левого толка. Избирком потребовал от них устранить недостатки в документах, поданных на регистрацию.
Последние социологические опросы говорят о том, что PiS может выиграть выборы самостоятельно. Социологи отдают партии Качиньского более 40% голосов избирателей, а их ближайшим конкурентам из "Гражданской коалиции" - менее 30%.
Предыдущие парламентские выборы прошли в Польше 25 октября 2015 года. Победу с 37,58% голосов одержала партия PiS под руководством Ярослава Качиньского – брата погибшего в авиакатастрофе в 2010 году президента Польши Леха Качиньского. Второе место заняла "Гражданская платформа" с 24,09% голосов. Далее расположились "Kukiz - 15" (8,81%), "Новочесна" (7,6%) и Польская крестьянская партия (5,13%).
211000
Обсудить 0
Ярослав КачиньскийПольшаВ мире
Рекомендуем
Флаг Гибралтара и Великобритании
Власти Гибралтара сообщили дату освобождения иранского танкера
РИА
Новости
Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 5 августа 2019
В ООН призвали расследовать возможные нарушения силовиков в Гонконге
Греция
Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
Международный аэропорт Гонконга
Аэропорт Гонконга отменил сотни рейсов, несмотря на возобновление работы
Лента
новостей
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе
Главы МИД Ирана и Катара обсудили ситуацию в Персидском заливе
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп заявил, что Китай стягивает силы к границе с Гонконгом
Акция протеста против законопроекта об экстрадиции в международном аэропорту Гонконга
Суд выписал ордер, позволяющий выгнать демонстрантов из аэропорта Гонконга
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников
Мадуро попросил генсека ООН выступить против блокады со стороны США
Премьер-министр Борис Джонсон
В Лондоне Джонсон и Болтон обсудят ситуацию вокруг Ирана
Протестующие в Гонконге, Китай. 11 августа 2019
Эксперт не исключил применения жестких мер против демонстрантов в Гонконге
Машина скорой помощи забирает женщину из отеля CBD на углу улиц Кинг и Йорк в Сиднее, Австралия. 13 августа 2019
Австралийская полиция не связывает нападение в Сиднее с терроризмом
Кареты скорой помощи в Ираке. Архивное фото
В Багдаде взорвался склад с боеприпасами
Полицейский у ворот генерального консульства Российской федерации во Львове
Киев объявил российского дипломата персоной нон грата
Самолет Су-27 сопровождает лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря
В НАТО назвали причину сближения истребителя с самолетом Шойгу
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Российский дипломат резко ответил на заявления британцев в ООН о крымчанах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43Силовики 17 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР
09:40Эксперт обнаружил ошибку в твите Трампа об американской ракете
09:36Nissan поддержал инициативу Госдумы о запрете эксплуатации старых машин
09:35В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
09:31Минтранс изучает предложения Госдумы о запрете эксплуатации старых авто
09:23Минпромторг получил предложение о запрете эксплуатации старых авто
09:18Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
Лента новостейМолния