В ГИБДД рассказали о водителе, погибшем в ДТП в Якутии

ЯКУТСК, 13 авг – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля, в котором пятеро погибли, а еще четверо пострадали в результате столкновения с грузовиком в Якутии, по предварительной информации, оказывал услуги по перевозке пассажиров, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального управления ГИБДД МВД России.

Ранее сообщалось, что во вторник утром на трассе "Лена" "Камаз" столкнулся с легковушкой Toyota Mark II, следовавшей из города Нерюнгри в поселок Чульман. В среднеразмерном седане было девять человек, в том числе несколько юношей и девушек: пятеро, включая водителя, погибли, четверо попали в реанимацию в тяжелом состоянии. По данным ГИБДД, грузовик пытался избежать столкновения и даже остановился, видя опасные маневры ехавшей навстречу "Тойоты", но легковушка все равно врезалась в КАМАЗ.