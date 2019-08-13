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РИА Новости

В ГИБДД рассказали о водителе, погибшем в ДТП в Якутии

11:22 13.08.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Инспектор ГИБДД . Архивное фото
ЯКУТСК, 13 авг – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля, в котором пятеро погибли, а еще четверо пострадали в результате столкновения с грузовиком в Якутии, по предварительной информации, оказывал услуги по перевозке пассажиров, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального управления ГИБДД МВД России.
Ранее сообщалось, что во вторник утром на трассе "Лена" "Камаз" столкнулся с легковушкой Toyota Mark II, следовавшей из города Нерюнгри в поселок Чульман. В среднеразмерном седане было девять человек, в том числе несколько юношей и девушек: пятеро, включая водителя, погибли, четверо попали в реанимацию в тяжелом состоянии. По данным ГИБДД, грузовик пытался избежать столкновения и даже остановился, видя опасные маневры ехавшей навстречу "Тойоты", но легковушка все равно врезалась в КАМАЗ.
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"Предварительно, со слов супруги погибшего, установлено, что водитель Toyota Mark II оказывал услуги по перевозке пассажиров. Экспертиза выяснит, находился ли мужчина в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Техническую исправность автомобиля также установит экспертиза, но это займет некоторое время", - рассказали в пресс-службе.
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