Ученые исключили возможность падения опасного астероида на Землю

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Астрономы уточнили траекторию полета астероида 2006 QV89, который сейчас сближается Землей, и пришли к выводу, что столкновения не будет, сообщает пресс-служба университета Гавайских островов.

"К сожалению, мы не смогли проследить за еще одним опасным объектом, астероидом 2019 NX5, который сблизился с Землей в середине июля, когда у нас не было доступа к телескопам. Мы очень удовлетворены, что нам удалось поймать 2006 QV89 до того, как закрылось окно наблюдений, и еще больше рады тому, что этот объект не столкнется с планетой", — заявил Дэвид Толен (David Tholen) из университета Гавайев в Маноа (США).

В последние десятилетия ученые всего мира активно следят за астероидами и пытаются понять, насколько они опасны для Земли.

Астероидов в околоземном пространстве так много, что пришлось создать специальные шкалы для оценки вероятности их падения на нашу планету. По данным НАСА, число небольших объектов в пределах главного пояса астероидов может достигать миллиона, из которых известны лишь несколько тысяч.

Как полагают российские и зарубежные исследователи, самую большую угрозу по-прежнему представляет Апофис (2004 MN4) — один из крупнейших околоземных астероидов и единственный, который НАСА долгое время считало опасным. Как недавно выяснили ученые из Санкт-Петербурга, только в этом столетии у него будет больше 150 шансов уничтожить жизнь на Земле.

Помимо 2004 MN4, нашей планете угрожают еще три астероида, открытые сравнительно недавно, — 2015 RN35, 2008 EX5 и 2013 XK22. Все они уступают Апофису по размерам и могут вызвать катастрофы не глобальных, а континентальных масштабов.

В число этих объектов долгое время готовился войти астероид 2006 QV89, открытый 13 лет назад в рамках обзора неба Catalina Sky Survey. Тогда он находился в 4,5 миллиона километров от Земли — что всего в 11 раз больше расстояния от нашей планеты до Луны.

Астероид 2006 QV89 относится к числу так называемых "аполлоновских астероидов" — малых небесных тел, проходящих сравнительно близко от Солнца. Поэтому 2006 QV89 посещает окрестности Земли довольно часто, но из-за этого возникают сложности с определением его орбиты и оценкой реальной опасности.

Так, например, возможный разброс в положении 2006 QV89 в момент сближения с Землей в начале сентября составит 30 градусов — это эквивалентно шести десяткам полных Лун, выстроенных в одну линию, и не позволяет понять, пройдет ли астероид мимо, сблизится с Землей или упадет на нее.

Как отмечает Толен, из-за небольших размеров 2006 QV89 и сложностей в наблюдениях за объектами, подходящими на небольшое расстояние к Солнцу, решить эту проблему могут только самые большие и чувствительные телескопы.

Однако все обсерватории на Гавайях были временно закрыты под давлением религиозных активистов. Толен и его коллеги пытались продолжать наблюдения при помощи телескопов с Канарских островов, но они оказались недостаточно чувствительными.

Только на прошлой неделе, когда власти Гавайев смогли договориться с протестующими, астрономы получили данные c высокочувствительных камер 3,5-метрового телескопа CFHT, построенного на вершине горы Мауна-Кеа.

Таким образом, специалисты НАСА смогли уточнить орбиту 2006 QV89 и доказать, что он не столкнется с Землей ни в ходе нынешнего сближения, ни в следующем году.