В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на иностранцев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Петербурге двоих мужчин по подозрению в разбойных нападениях на иностранцев, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

"Сотрудники полиции задержали подозреваемых в разбойных нападениях на иностранцев. Злоумышленники подозреваются как минимум в двух разбойных нападениях на граждан одной из стран Восточной Азии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в полицию поступило заявление от 38-летнего мужчины о том, что неизвестные брызнули ему в лицо из газового баллончика и забрали рюкзак с документами. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой". По подозрению в нападении полицейские задержали мужчин 26 и 27 лет.

"Оба ранее судимы, младший из них, проживающий в Псковской области, ранее судим за различные преступления на территории своего родного города, а старший ранее судим за кражу", - говорится в сообщении.

Также полицейские установили причастность задержанных к подобному нападению на гражданина из Восточной Азии в июне. Потерпевший лишился имущества на сумму около 500 тысяч рублей.