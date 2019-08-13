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РИА Новости

В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на иностранцев

11:17 13.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Петербурге двоих мужчин по подозрению в разбойных нападениях на иностранцев, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
"Сотрудники полиции задержали подозреваемых в разбойных нападениях на иностранцев. Злоумышленники подозреваются  как минимум в двух разбойных нападениях на граждан одной из стран Восточной Азии", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе напомнили, что в полицию поступило заявление от 38-летнего мужчины о том, что неизвестные брызнули ему в лицо из газового баллончика и забрали рюкзак с документами. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой". По подозрению в нападении полицейские задержали мужчин 26 и 27 лет.
"Оба ранее судимы, младший из них, проживающий в Псковской области, ранее судим за различные преступления на территории своего родного города, а старший ранее судим за кражу", - говорится в сообщении.
Также полицейские установили причастность задержанных к подобному нападению на гражданина из Восточной Азии в июне. Потерпевший лишился имущества на сумму около 500 тысяч рублей.
Подозреваемые арестованы.
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ГУМВДСанкт-ПетербургПроисшествия
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