Власти Кубани рассказали, когда устранят аварию на водопроводе

КРАСНОДАР, 13 авг — РИА Новости. Устранить крупную аварию на водопроводе, оставившую без воды жителей Крымска, Новороссийска и Геленджика, планируется к вечеру вторника, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Аварийные бригады всю минувшую ночь устраняли порыв на участке централизованной системы холодного водоснабжения "Троицкого группового водопровода", в районе хутора Плавни Крымского района. Авария серьезная, она вызвала трудности с водоснабжением в Крымске, Новороссийске и Геленджике. Поручил главам всех городов держать на контроле подвоз питьевой воды к домам людей", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что в Новороссийске этим сейчас занимается 19 машин, в Крымске — 12, в Геленджике — 15. По словам главы края, с пяти часов утра на месте порыва идет сварка трубы, затем будут промывать систему и постепенно возобновлять подачу воды.