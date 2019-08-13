Власти Кубани рассказали, когда устранят аварию на водопроводе

КРАСНОДАР, 13 авг — РИА Новости. Устранить крупную аварию на водопроводе, оставившую без воды жителей Крымска, Новороссийска и Геленджика, планируется к вечеру вторника, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Аварийные бригады всю минувшую ночь устраняли порыв на участке централизованной системы холодного водоснабжения "Троицкого группового водопровода", в районе хутора Плавни Крымского района. Авария серьезная, она вызвала трудности с водоснабжением в Крымске, Новороссийске и Геленджике. Поручил главам всех городов держать на контроле подвоз питьевой воды к домам людей", - сказал Кондратьев.
Он уточнил, что в Новороссийске этим сейчас занимается 19 машин, в Крымске — 12, в Геленджике — 15. По словам главы края, с пяти часов утра на месте порыва идет сварка трубы, затем будут промывать систему и постепенно возобновлять подачу воды.
"Завершить ремонт должны к 18 часам. Ход работ на месте аварии лично контролирует министр ТЭК и ЖКХ края Евгений Зименко", - добавил губернатор.