Атамбаеву грозит пожизненный срок, заявил правозащитник

БИШКЕК, 13 авг - РИА Новости. Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, которого обвиняют в убийстве и других особо тяжких преступлениях, может грозить пожизненный срок, сообщила РИА Новости во вторник правозащитник Рита Карасартова.

Во вторник представитель Генпрокуратуры сообщил, что экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких, как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти. По версии спецслужб, бывший глава государства готовил госпереворот.

"Не надо быть юристом, чтобы понимать, что по совокупности стольких особо тяжких статей Атамбаеву может грозить пожизненный срок", - заявила она.

По словам правозащитника, она пока не готова дать точную оценку новым обвинениям, предъявленным Атамбаеву, поскольку их обоснованность должно доказать следствие и суд. "Однако мы все сейчас видим, что происходит просто "закручивание гаек" со стороны власти и Госкомитета нацбезопасности. Закрывают телеканалы, людей задерживают просто за то, что они живут в селе Кой-Таш, где происходили столкновения. И начал это все сам Атамбаев в бытность президентом. Он просто сейчас пожинает плоды своей же собственной политики", - подчеркнула она.

Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.