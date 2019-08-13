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РИА Новости

В Черноморском районе Крыма погиб дайвер

11:12 13.08.2019 (обновлено: 11:25 13.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Один дайвер погиб, второй получил серьезные травмы во время подводной охоты в Черноморском районе Крыма, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
"Подводная охота, дайвинг, фридайвинг получили большое распространение в Республике Крым и превратились в своеобразный экстремальный вид спорта. Черноморский район особенно привлекает любителей подводных красот. Однако подобное занятие связано с опасностями и порой не обходится без происшествий. За выходные дни в Черноморском районе один дайвер погиб, один серьезно травмирован" - сказал журналистам Шахов.
По его словам, один из дайверов пропал в скалах в районе села Межводное. Спасатели исследовали береговую линию, в результате чего в труднодоступном месте было обнаружено тело пропавшего. Ведется расследование.
Второй случай произошел в бухте "Тихая" во время подводной охоты.
"Парень, 1998 года рождения, получил ранение в грудную клетку из подводного ружья. Спасатели эвакуировали пострадавшего из труднодоступного места в автомобиль скорой помощи для дальнейшей госпитализации", - сказал министр.
Портрет 38-летнего Самарна Пунана, погибшего во время операции по спасению детей из пещеры в Таиланде. 6 июля 2018
6 июля 2018, 10:16РИА Новости
В Таиланде во время операции по спасению детей из пещеры погиб дайвер
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