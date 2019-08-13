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РИА Новости

В Иране считают, что задержанный в Гибралтаре танкер скоро могут освободить

11:08 13.08.2019
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© РИА Новости / Елена ШестернинаВид Гибралтара
Вид Гибралтара
© РИА Новости / Елена Шестернина
Вид Гибралтара. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 13 авг - РИА Новости. Великобритания заинтересована в освобождении иранского танкера, задержанного в Гибралтаре, Иран обменялся с британской стороной документацией, сообщил замглавы организации портов и судоходства Джалил Эслами.
"Надеемся, что эта проблема будет решена в скором времени, и это судно сможет продолжить плавание под флагом Исламской Республики Иран", - сообщил Эслами агентству IRNA, отметив, что Великобритания проявляет заинтересованность в освобождении иранского танкера и в связи с этим между двумя странами был произведен обмен документацией.
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Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
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