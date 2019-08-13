В Минздраве рассказали о росте числа больных вирусным гепатитом за пять лет

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Количество больных вирусным гепатитом увеличилось в России почти на 130 тысяч за последние пять лет, в 2018 году был зарегистрирован почти миллион больных, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
"Зарегистрировано больных (вирусный гепатит): Российская Федерация 916 884", - говорится в сборнике.
В 2013 году было зарегистрировано 783 тысячи больных вирусным гепатитом, уточняется в сборнике.
При этом больше всего больных гепатитом находится в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах и Магаданской области, отмечается в материалах.
Меньше всего болеют гепатитом в Липецкой области, в Калмыкии и Чечне, следует из сборника.
26 июля, 12:33Социальный навигаторГепатит признан угрозой безопасности. Как его победить28 июля — Всемирный день борьбы с гепатитом. Сколько россиян больны им? Как получить лечение? Куда обращаться за помощью? Ответы ищет Алексей Лахов (общественная организация "Вместе против гепатита", фонд "Гуманитарное действие") специально для проекта "Социальный навигатор".