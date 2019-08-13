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РИА Новости

В Минздраве рассказали о росте числа больных вирусным гепатитом за пять лет

11:04 13.08.2019
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© Fotolia / spflaumЗабор крови
Забор крови
© Fotolia / spflaum
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Количество больных вирусным гепатитом увеличилось в России почти на 130 тысяч за последние пять лет, в 2018 году был зарегистрирован почти миллион больных, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
"Зарегистрировано больных (вирусный гепатит): Российская Федерация 916 884", - говорится в сборнике.
В 2013 году было зарегистрировано 783 тысячи больных вирусным гепатитом, уточняется в сборнике.
При этом больше всего больных гепатитом находится в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах и Магаданской области, отмечается в материалах.
Меньше всего болеют гепатитом в Липецкой области, в Калмыкии и Чечне, следует из сборника.
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