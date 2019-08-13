В Минздраве рассказали о росте числа больных вирусным гепатитом за пять лет

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Количество больных вирусным гепатитом увеличилось в России почти на 130 тысяч за последние пять лет, в 2018 году был зарегистрирован почти миллион больных, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.

"Зарегистрировано больных (вирусный гепатит): Российская Федерация 916 884", - говорится в сборнике.

В 2013 году было зарегистрировано 783 тысячи больных вирусным гепатитом, уточняется в сборнике.

При этом больше всего больных гепатитом находится в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах и Магаданской области, отмечается в материалах.