СМИ: напавший на прохожих в Сиднее мог сбежать из психиатрической клиники

По данным телеканала, полиция предполагает, что нападавшим является Мерт Ней (Mert Nay), проживавший в сиднейском пригороде Марайонг. В настоящее время в его доме работает полиция, которая пытается установить, действительно ли он ранее находился на лечении в психиатрической клинике.

Сообщения о вооруженном мужчине в окровавленной одежде начали поступать во вторник днем. По данным СМИ, мужчина бегал по улице в центре Сиднея, запрыгивал на автомобили и, размахивая ножом, выкрикивал "Аллах Акбар". Прохожим удалось самостоятельно задержать мужчину до приезда полиции. Правоохранительные органы сообщили, что мужчина был взят под стражу. После инцидента в больницу была доставлена женщина с ножевым ранением, ее состояние оценивается как стабильное.