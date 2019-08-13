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РИА Новости

СМИ: напавший на прохожих в Сиднее мог сбежать из психиатрической клиники

11:01 13.08.2019
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© AP Photo / Rob GriffithПолиция в Сиднее
Полиция в Сиднее
© AP Photo / Rob Griffith
Полиция в Сиднее. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Мужчина, совершивший нападение на прохожих в центре Сиднея, предположительно, недавно сбежал из психиатрической клиники, сообщает телеканал 9News.
По данным телеканала, полиция предполагает, что нападавшим является Мерт Ней (Mert Nay), проживавший в сиднейском пригороде Марайонг. В настоящее время в его доме работает полиция, которая пытается установить, действительно ли он ранее находился на лечении в психиатрической клинике.
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Как в свою очередь сообщает телеканал 7NEWS, в момент задержания рядом с мужчиной был обнаружен транквилизатор.
Сообщения о вооруженном мужчине в окровавленной одежде начали поступать во вторник днем. По данным СМИ, мужчина бегал по улице в центре Сиднея, запрыгивал на автомобили и, размахивая ножом, выкрикивал "Аллах Акбар". Прохожим удалось самостоятельно задержать мужчину до приезда полиции. Правоохранительные органы сообщили, что мужчина был взят под стражу. После инцидента в больницу была доставлена женщина с ножевым ранением, ее состояние оценивается как стабильное.
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