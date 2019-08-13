Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе в Якутии

ЯКУТСК, 13 авг – РИА Новости. Состояние пострадавших в ДТП на федеральной автодороге "Лена" в Якутии стабильно тяжелое, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Во вторник утром на 379-м километре трассы "Лена" Камаз столкнулся с Toyota Mark II, следовавшей из города Нерюнгри в поселок Чульман. Погибли пять человек, четверо пострадавших попали в реанимацию в тяжелом состоянии. Пресс-служба ГИБДД сообщала, что все девять человек ехали в легковом автомобиле.
"Бригадой скорой помощи пострадавшие оперативно были доставлены в Нерюнгринскую центральную районную больницу. Состояние оценивается врачами как тяжелое, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметили в пресс-службе.