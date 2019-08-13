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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе в Якутии

11:01 13.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 13 авг – РИА Новости. Состояние пострадавших в ДТП на федеральной автодороге "Лена" в Якутии стабильно тяжелое, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Во вторник утром на 379-м километре трассы "Лена" Камаз столкнулся с Toyota Mark II, следовавшей из города Нерюнгри в поселок Чульман. Погибли пять человек, четверо пострадавших попали в реанимацию в тяжелом состоянии. Пресс-служба ГИБДД сообщала, что все девять человек ехали в легковом автомобиле.
"Бригадой скорой помощи пострадавшие оперативно были доставлены в Нерюнгринскую центральную районную больницу. Состояние оценивается врачами как тяжелое, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметили в пресс-службе.
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