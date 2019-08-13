Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в первом полугодии выросла на 47%

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,649 миллиарда рублей, при этом показатель EBITDA вырос на 22,5%, до 20,252 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.