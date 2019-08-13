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РИА Новости
Теплоснабжение

Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в первом полугодии выросла на 47%

11:00 13.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПроцесс производства российских банкнот
Процесс производства российских банкнот
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,649 миллиарда рублей, при этом показатель EBITDA вырос на 22,5%, до 20,252 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.
Выручка снизилась на 2,6%, до 69,303 миллиарда рублей.
Операционная прибыль ОГК-2 выросла при этом на 33,1%, до уровня в 13,6 миллиарда рублей, операционные расходы снизились на 7,5%, составив 55,534 миллиарда рублей.
Активы компании увеличились на 4,7% и на 30 июня составили 223,368 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства снизились на 13,2%, до уровня в 51,082 миллиарда рублей, краткосрочные обязательства выросли на 44,9%, составив 39,379 миллиарда рублей.
26 июля, 19:38Теплоснабжение
Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в первом полугодии выросла на 30,5%
ОГК-2 — компания тепловой генерации в составе 11 действующих электростанций суммарной установленной мощностью 18,6 ГВт. В состав компании входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС. Контролирующим акционером компании является ООО "Газпром энергохолдинг" (100%-ное дочернее общество "Газпрома").
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