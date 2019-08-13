Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T10:53Z
https://ria.ru/20190813/1557438308.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155572/90/1555729043_0:112:3072:1840_1036x0_80_0_0_7334221b7321cf0312baf8f0ea47bd62.jpg
РИА Новости

Нотр-Дам начали очищать от загрязнения свинцом

10:53 13.08.2019
545
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВосстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 авг - РИА Новости. Движение пешеходов и транспорта в окрестностях сгоревшего 15 апреля собора Парижской Богоматери полностью прекращено из-за начавшихся работ по очистке от загрязнения свинцом, сообщает во вторник радиостанция RTL.
В начале мая префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора. Потом стало известно, что мэрия французской столицы объявила о проведении "глубокой очистки" школ около Нотр-Дама.
"Эти работы продлятся по меньшей мере до 23 августа. Они будут включать в себя три фазы, которые соответствуют трем различным зонам", - говорится в сообщении на сайте радиостанции.
Предполагается, что на плоские поверхности под давлением будут распылять воду со специальным чистящим средством, а на скамейки, емкости для цветов и фонари нанесут специальный гель. Вместе с тем отмечается, что с загрязненных участков земли уже сняли пласт почвы глубиной в 40 сантиметров.
Нотр-Дам после пожара
© AFP 2019 / Bertrand Guay

Огонь тушили несколько часов, остановить пламя удалось только к утру вторника.

Парижане у собора Нотр-Дам-де-Пари, где произошел пожар. 16 апреля 2019
1 из 15

Огонь тушили несколько часов, остановить пламя удалось только к утру вторника.

© AFP 2019 / Bertrand Guay
© AP Photo / Christophe Ena

В операции принимали участие около 400 пожарных.

Собор Парижской Богоматери после пожара
2 из 15

В операции принимали участие около 400 пожарных.

© AP Photo / Christophe Ena
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Само здание удалось сохранить, однако сильно пострадали средневековые витражи.

Фасад собора Парижской Богоматери после пожара
3 из 15

Само здание удалось сохранить, однако сильно пострадали средневековые витражи.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Между тем главные произведения искусства уцелели: большинство реликвий хранились в ризнице.

Пожарные у собора Парижской Богоматери после пожара
4 из 15

Между тем главные произведения искусства уцелели: большинство реликвий хранились в ризнице.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Не поврежден и знаменитый главный орган собора Парижской Богоматери.

Пожарные у собора Парижской Богоматери после пожара
5 из 15

Не поврежден и знаменитый главный орган собора Парижской Богоматери.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© REUTERS / Yves Herman

По предварительным данным, пожар может быть частично связан с реставрационными работами.

Пожарные у собора Парижской Богоматери после пожара
6 из 15

По предварительным данным, пожар может быть частично связан с реставрационными работами.

© REUTERS / Yves Herman
© AFP 2019 / Stephane de Sakutin

Расследовать трагедию будут около 50 следователей, заявил журналистам прокурор Франции Реми Эйтс.

Пожарные у собора Парижской Богоматери после пожара
7 из 15

Расследовать трагедию будут около 50 следователей, заявил журналистам прокурор Франции Реми Эйтс.

© AFP 2019 / Stephane de Sakutin
© REUTERS / Benoit Tessier

Французский архитектор Руди Риччиотти рассказал РИА Новости, что восстановление собора может занять от пяти до десяти лет.

Собор Парижской Богоматери после пожара
8 из 15

Французский архитектор Руди Риччиотти рассказал РИА Новости, что восстановление собора может занять от пяти до десяти лет.

© REUTERS / Benoit Tessier
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Многие международные организации и крупные компании предложили помощь в восстановлении собора.

Собор Парижской Богоматери после пожара
9 из 15

Многие международные организации и крупные компании предложили помощь в восстановлении собора.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© AP Photo / Francois Mori

ЮНЕСКО заявила, что готова направить чрезвычайную миссию для оценки ущерба от пожара.

Пожарные у собора Парижской Богоматери после пожара
10 из 15

ЮНЕСКО заявила, что готова направить чрезвычайную миссию для оценки ущерба от пожара.

© AP Photo / Francois Mori
© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi

Российские эксперты считают, что собор можно восстановить по чертежам.

Собор Парижской Богоматери после пожара
11 из 15

Российские эксперты считают, что собор можно восстановить по чертежам.

© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi
© AP Photo / Christophe Ena

Россия готова отправить во Францию реставраторов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Люди на набережной напротив собора Парижской Богоматери после пожара
12 из 15

Россия готова отправить во Францию реставраторов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© AP Photo / Christophe Ena
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Монетный двор Франции намерен переиздать медаль с изображением Нотр-Дама, а вырученные от ее продажи деньги передать собору.

Собор Парижской Богоматери после пожара
13 из 15

Монетный двор Франции намерен переиздать медаль с изображением Нотр-Дама, а вырученные от ее продажи деньги передать собору.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© РИА Новости / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанк

Многие парижане готовы пожертвовать личные средства на восстановление Нотр-Дама.

Последствия пожара в соборе Парижской Богоматери
14 из 15

Многие парижане готовы пожертвовать личные средства на восстановление Нотр-Дама.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Benoit Tessier

Спасенные реликвии из собора Парижской Богоматери.

Спасенные реликвии из собора Парижской Богоматери
15 из 15

Спасенные реликвии из собора Парижской Богоматери.

© REUTERS / Benoit Tessier
1 из 15

Огонь тушили несколько часов, остановить пламя удалось только к утру вторника.

© AFP 2019 / Bertrand Guay
2 из 15

В операции принимали участие около 400 пожарных.

© AP Photo / Christophe Ena
3 из 15

Само здание удалось сохранить, однако сильно пострадали средневековые витражи.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
4 из 15

Между тем главные произведения искусства уцелели: большинство реликвий хранились в ризнице.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
5 из 15

Не поврежден и знаменитый главный орган собора Парижской Богоматери.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
6 из 15

По предварительным данным, пожар может быть частично связан с реставрационными работами.

© REUTERS / Yves Herman
7 из 15

Расследовать трагедию будут около 50 следователей, заявил журналистам прокурор Франции Реми Эйтс.

© AFP 2019 / Stephane de Sakutin
8 из 15

Французский архитектор Руди Риччиотти рассказал РИА Новости, что восстановление собора может занять от пяти до десяти лет.

© REUTERS / Benoit Tessier
9 из 15

Многие международные организации и крупные компании предложили помощь в восстановлении собора.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
10 из 15

ЮНЕСКО заявила, что готова направить чрезвычайную миссию для оценки ущерба от пожара.

© AP Photo / Francois Mori
11 из 15

Российские эксперты считают, что собор можно восстановить по чертежам.

© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi
12 из 15

Россия готова отправить во Францию реставраторов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© AP Photo / Christophe Ena
13 из 15

Монетный двор Франции намерен переиздать медаль с изображением Нотр-Дама, а вырученные от ее продажи деньги передать собору.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
14 из 15

Многие парижане готовы пожертвовать личные средства на восстановление Нотр-Дама.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк
15 из 15

Спасенные реликвии из собора Парижской Богоматери.

© REUTERS / Benoit Tessier
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.
300001
Обсудить 2
ПарижВ мире
Рекомендуем
Северо-Крымский канал
Представитель Зеленского рассказал о позиции Киева по водной блокаде Крыма
РИА
Новости
Конь
В Белоруссии впервые за 20 лет обнаружили сибирскую язву
Вид Гибралтара
В Иране считают, что задержанный в Гибралтаре танкер скоро могут освободить
Полицейский у ворот генерального консульства Российской федерации во Львове
Киев объявил российского дипломата персоной нон грата
Лента
новостей
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Вышинского доставили на заседание апелляционного суда в Киеве
Американский полицейский
В Чикаго задержали мужчину, устроившего стрельбу в больнице
Вид на город Коломбо, Шри-Ланка
ВМС Шри-Ланки спасли двух тонувших во время купания россиян
Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения Федерация в РКК Энергия
Экипаж корабля "Федерация" получит новый аварийный запас
Вид с воздуха на город Уфа
Потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции Уфы пришла в суд
Как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
СМИ узнали, истребитель какой страны приблизился к борту Шойгу
Курский вокзал в Москве
Москвичку осудили за лжеминирование Курского вокзала
Испанский оперный певец Пласидо Доминго
Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Свадебная фотосессия
В Сети раскритиковали подружек невесты за неуместные платья
Мужчина пишет левой рукой
Нейропсихологи развенчали распространенные мифы о левшах
Полиция в Сиднее
СМИ: напавший на прохожих в Сиднее мог сбежать из психиатрической клиники
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43Силовики 17 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР
09:40Эксперт обнаружил ошибку в твите Трампа об американской ракете
09:36Nissan поддержал инициативу Госдумы о запрете эксплуатации старых машин
09:35В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
09:31Минтранс изучает предложения Госдумы о запрете эксплуатации старых авто
09:23Минпромторг получил предложение о запрете эксплуатации старых авто
09:18Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
Лента новостейМолния