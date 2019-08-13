Нотр-Дам начали очищать от загрязнения свинцом

Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже. Архивное фото

Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже

ПАРИЖ, 13 авг - РИА Новости. Движение пешеходов и транспорта в окрестностях сгоревшего 15 апреля собора Парижской Богоматери полностью прекращено из-за начавшихся работ по очистке от загрязнения свинцом, сообщает во вторник радиостанция Движение пешеходов и транспорта в окрестностях сгоревшего 15 апреля собора Парижской Богоматери полностью прекращено из-за начавшихся работ по очистке от загрязнения свинцом, сообщает во вторник радиостанция RTL

В начале мая префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора. Потом стало известно, что мэрия французской столицы объявила о проведении "глубокой очистки" школ около Нотр-Дама.

"Эти работы продлятся по меньшей мере до 23 августа. Они будут включать в себя три фазы, которые соответствуют трем различным зонам", - говорится в сообщении на сайте радиостанции.

Предполагается, что на плоские поверхности под давлением будут распылять воду со специальным чистящим средством, а на скамейки, емкости для цветов и фонари нанесут специальный гель. Вместе с тем отмечается, что с загрязненных участков земли уже сняли пласт почвы глубиной в 40 сантиметров.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.