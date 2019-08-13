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РИА Новости

Представитель Зеленского рассказал о позиции Киева по водной блокаде Крыма

10:52 13.08.2019 (обновлено: 16:03 13.08.2019)
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© РИА Новости / Юрий Лашов / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал
© РИА Новости / Юрий Лашов
Перейти в фотобанк
Северо-Крымский канал. Архивное фото
КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Киев имел право перекрыть канал, снабжающий Крым водой из Днепра, а пресной воды для потребностей жителей полуострова хватает, утверждает представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве крымчан на днепровскую воду.
Ранее в понедельник, 12 августа, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов отметил, что украинские власти, перекрыв поставку воды в Крым, "грубо нарушают не только международное гуманитарное право – право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек". Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как Днепр берет свои истоки на территории России, напомнил Мурадов.
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"Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право. По всем подсчетам, пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает", - написал Кориневич на своей странице в Facebook.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.
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Днепр — четвертая по длине река Европы после Волги, Дуная и Урала. Берет свой исток из Смоленской области России. Протекает также по территории Белоруссии и Украины, где впадает в Черное море.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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14 июня, 15:03РИА Новости
В Сети высмеяли последствия украинской водной блокады Крыма
1974311270
Обсудить 17
Георгий МурадовКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Тем самым происходит признание реальности того что Крым это Россия.... Как смешно- Крым возвращайся обратно в Украину, а то воду не включим.... Идиотизм логики...
13 августа, 11:08
aaudi6271
6220006
Делать будут когда запустят СП-2 и оставят Украине газа ровно для минимума поддержки жизнедеятельности, а могли бы как они поступили с водой , полную остановку подачи.
13 августа, 11:09
ИСИван Семёнов
6100005
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