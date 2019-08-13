Представитель Зеленского рассказал о позиции Киева по водной блокаде Крыма

КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Киев имел право перекрыть канал, снабжающий Крым водой из Днепра, а пресной воды для потребностей жителей полуострова хватает, утверждает представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве крымчан на днепровскую воду.

Ранее в понедельник, 12 августа, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов отметил, что украинские власти, перекрыв поставку воды в Крым, "грубо нарушают не только международное гуманитарное право – право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек". Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как Днепр берет свои истоки на территории России, напомнил Мурадов.

"Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право. По всем подсчетам, пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает", - написал Кориневич на своей странице в Facebook

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.

Днепр — четвертая по длине река Европы после Волги, Дуная и Урала. Берет свой исток из Смоленской области России. Протекает также по территории Белоруссии и Украины, где впадает в Черное море.