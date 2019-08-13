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РИА Новости

Под Новороссийском автобус попал в аварию, пострадали пять человек

10:48 13.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 13 авг - РИА Новости. Еще один автобус попал в аварию под Новороссийском, неподалеку от места, где на минувшей неделе произошла автокатастрофа с участием экскурсионного автобуса, пострадали пять человек, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Двенадцатого августа около 20.00 мск на автодороге Краснодар – Верхнебаканский, в районе поселка Горный, водитель, управляя автобусом "Неоплан", по предварительным данным, нарушил боковой интервал движения и допустил столкновение с автомобилем "Дэу", двигавшимся в попутном направлении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после столкновения "Дэу" оказался на встречной полосе, где столкнулся "Камазом", опрокинувшийся "Камаз" столкнулся с "Жигулями".
"Неоплан" с места ДТП скрылся, но впоследствии сотрудниками полиции был установлен, задержан и возвращен на место ДТП. В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира отечественного автомобиля ("Жигули" - ред.), в том числе несовершеннолетний ребенок 2013 года рождения. Также в ДТП пострадал водитель большегруза", - отмечается в сообщении.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Вчера, 02:38РИА Новости
В ДТП на трассе "Лена" в Якутии погибли пять человек
Полиция организовала проверку.
Вечером минувшей среды на 16-м километре трассы Новороссийск - Керченский пролив, неподалеку от поселка Верхнебаканский, столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. На месте аварии погибли трое из шести находившихся в легковушке, в том числе два ребенка, 44 человека были госпитализированы. В понедельник в региональном минздраве сообщили о смерти еще одного ребенка, доставленного в больницу в крайне тяжелом состоянии с места ДТП.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о нарушение ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц, и об оказании небезопасных услуг. В пятницу суд в Новороссийске заключил под стражу водителя экскурсионного автобуса. Прокуратура региона проводит проверку по факту ДТП.
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