В Минздраве рассказали о сокращении числа слепых детей с 2013 года

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Число детей до 14 лет, страдающих слепотой и пониженным зрением, сократилось в России за последние 5 лет почти на 5 тысяч, при этом меньше всего болеют в Москве, Пензенской и Еврейской автономной области, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.

"Зарегистрировано больных (слепота и пониженное зрение) дети от 0 до 14 лет на 100 тысяч детского населения: Москва - 1,6, Еврейская автономная область - 3,1, Пензенская область – 7,5", - говорится в сборнике.

Больше всего слепых детей оказалось в Ямало-Ненецком автономном округе, там показатель на 100 тысяч детского населения составляет 403,9 случая, в Орловской области – 378,8 случая, в Чеченской республике – 229,2, отмечается в сборнике.