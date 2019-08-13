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РИА Новости

В Минздраве рассказали о сокращении числа слепых детей с 2013 года

10:48 13.08.2019
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© РИА Новости / Александр КондратюкВоспитанник интерната для слепых
Воспитанник интерната для слепых
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Число детей до 14 лет, страдающих слепотой и пониженным зрением, сократилось в России за последние 5 лет почти на 5 тысяч, при этом меньше всего болеют в Москве, Пензенской и Еврейской автономной области, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
"Зарегистрировано больных (слепота и пониженное зрение) дети от 0 до 14 лет на 100 тысяч детского населения: Москва - 1,6, Еврейская автономная область - 3,1, Пензенская область – 7,5", - говорится в сборнике.
Больше всего слепых детей оказалось в Ямало-Ненецком автономном округе, там показатель на 100 тысяч детского населения составляет 403,9 случая, в Орловской области – 378,8 случая, в Чеченской республике – 229,2, отмечается в сборнике.
Всего в России зарегистрировано 17687 детей до 14 лет со слепотой и пониженным зрением, из них чуть более 4 тысяч выявлены впервые в 2018 году. При этом больных стало меньше по сравнению с 2013 годом, когда было зарегистрировано 22,5 тысячи случаев заболеваемости, уточняется в материалах.
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