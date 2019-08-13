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РИА Новости

Мадуро попросил генсека ООН выступить против блокады со стороны США

10:47 13.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо с просьбой обеспечить соблюдение норм международного права и выступить против агрессии и блокады со стороны США, передает венесуэльское телевидение VTV.
Ранее Мадуро заявлял, что Венесуэла направит в ООН письмо, подписанное миллионами граждан, выступающими против санкций США.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
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Как сообщает телеканал, соответствующее письмо было зачитано спикером учредительного собрания Диосдадо Кабельо в ходе заседания в понедельник.
"Мы как страна-член (ООН) просим, чтобы Объединенные Нации потребовали прекращения жестокой агрессии против Венесуэлы и задействовали существующие механизмы для защиты венесуэльского народа", - говорится в письме. Согласно тексту письма, власти Венесуэлы также призвали генсека ООН выступить против "несправедливой и подлой агрессии" со стороны США и защитить страну от "этого небывалого преступления".
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимся под санкциями, включая власти Венесуэлы.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против законного президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
9 августа, 03:38РИА Новости
Венесуэла направит в ООН подписанное гражданами письмо против санкций США
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Хуан ГуаидоАнтониу ГутеррешНиколас МадуроВенесуэлаООНСШАВ мире
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