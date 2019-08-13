Мадуро попросил генсека ООН выступить против блокады со стороны США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников. Архивное фото

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо с просьбой обеспечить соблюдение норм международного права и выступить против агрессии и блокады со стороны США, передает венесуэльское телевидение VTV.

Ранее Мадуро заявлял, что Венесуэла направит в ООН письмо, подписанное миллионами граждан, выступающими против санкций США.

Как сообщает телеканал, соответствующее письмо было зачитано спикером учредительного собрания Диосдадо Кабельо в ходе заседания в понедельник.

"Мы как страна-член (ООН) просим, чтобы Объединенные Нации потребовали прекращения жестокой агрессии против Венесуэлы и задействовали существующие механизмы для защиты венесуэльского народа", - говорится в письме. Согласно тексту письма, власти Венесуэлы также призвали генсека ООН выступить против "несправедливой и подлой агрессии" со стороны США и защитить страну от "этого небывалого преступления".

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимся под санкциями, включая власти Венесуэлы.