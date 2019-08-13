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РИА Новости
Школа волонтера

Открыта аккредитация СМИ и блогеров на форум волонтеров-медиков в Иваново

10:47 13.08.2019
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© Всероссийское общественное движение Волонтеры-медикиОткрыта аккредитация СМИ и блогеров на форум волонтеров-медиков в Иваново
Открыта аккредитация СМИ и блогеров на форум волонтеров-медиков в Иваново
© Всероссийское общественное движение Волонтеры-медики
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Стартовал прием заявок для представителей средств массовой информации и блогеров на Международный форум волонтеров-медиков, который будет проходить в Иваново с 29 октября по 1 ноября, сообщает пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики".
Аккредитация на мероприятие открыта до 21 октября.
Ожидается, что на форум приедут делегаты из более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Америки, Ближнего и Среднего Востока. Участниками мероприятия станут студенты-медики, волонтеры, члены общественных организаций, молодые врачи.
На форуме будут обсуждаться вопросы развития добровольчества, медицины, общественного здоровья и надпрофессиональные компетенции.
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