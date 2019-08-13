Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T10:45Z
https://ria.ru/20190813/1557437860.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155743/58/1557435857_0:0:3066:1724_1036x0_80_0_0_21b21a96f8db350fe88b3d9e34ba8f9f.jpg
РИА Новости
Школа волонтера

Волонтеры-спасатели обучат добровольцев действиям в ЧС

10:45 13.08.2019
47
© РИА Новости / Александр КряжевВолонтеры-спасатели обучат добровольцев действиям в ЧС
Волонтеры-спасатели обучат добровольцев действиям в ЧС
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. На базе Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) откроется единый оперативный центр коммуникаций, который будет осуществлять подготовку, координацию и информирование добровольческих организаций о необходимости помощи волонтеров на месте ЧС, сообщает пресс-служба объединения.
Также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по данному вопросу между ВСКС и "Молодой гвардией "Единой России".
"Людей неравнодушных действительно много, но вот такое экспертное знание, опыт есть только у ребят, которые прошли обучение во Всероссийском студенческом корпусе спасателей. Мы договорились о том, что наши волонтеры, добровольцы из общественных организаций будут иметь возможность на материально-технической базе ВСКС это обучение пройти здесь, в Москве. Но самое главное – мы планируем совместно, при поддержке МЧС, при поддержке Минпросвещения, партии "Единая Россия" создавать такие центры в российских регионах", – заявил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.
Учащиеся столичных ВУЗов на торжественной церемонии посвящения в спасатели членов Всероссийского студенческого корпуса спасателей
8 августа, 11:36Школа волонтера
Команда студентов-спасателей поможет в тушении пожаров в Красноярском крае
Кроме того, в конце 2019-го – начале 2020 года начнут работу 10 ресурсных центров поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий.
"В них волонтеры из других сфер смогут пройти обучение по программе подготовки волонтеров к ЧС, разработанной профессиональными инструкторами ВСКС. Центры будут оснащены всем необходимым для получения теоретических знаний и отработки на практике навыков по оказанию помощи при ЧС различного характера", – пояснил руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев.
Он также отметил, что на всероссийской платформе "Добровольцы России" появится специальный раздел "Добровольцы в ЧС", где каждый активист сможет пройти регистрацию, указать уровень своих навыков, сообщить о снаряжении и потребности в сервисах по программе мобильности волонтеров.
"Это поможет нам в считаные дни собирать добровольцев для оказания помощи МЧС России. Мы будем иметь системную базу, и волонтерство в ЧС перестанет быть стихийным", – резюмировал Козеев.
000000
Обсудить 0
Школа волонтераВолонтерство в РоссииВолонтерыАндрей Турчак
Рекомендуем
Стартовал грантовый конкурс социальных проектов Молоды душой
Стартовал грантовый конкурс социальных проектов "Молоды душой"
РИА
Новости
Открыта аккредитация СМИ и блогеров на форум волонтеров-медиков в Иваново
Открыта аккредитация СМИ и блогеров на форум волонтеров-медиков в Иваново
Эвакуация кошек и их хозяина спасателями МЧС России в Хабаровске
МЧС при поддержке ЕР создаст центры по подготовке волонтеров-спасателей
Башня Эволюция в Москва-Сити. Виды Москва-Сити
В Москве разработали новую систему удаленного управления уличным освещением
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин наградил орденом Дружбы замглавы МГИК Юрия Ермолова
Международная поисковая экспедиция стартовала в Ленинградской области
Международная поисковая экспедиция стартовала в Ленинградской области
Тушение лесных пожаров
Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться
Оъявления о быстрых займах
Госдума может ограничить рекламу микрофинансовых займов
Сергиев Посад, Московская область
Сергиево-Посадский интернат для слепоглухих детей стал областным
Во дворе дома, где разместились женщины с детьми из Чемодановки
Все зарегистрированные в Чемодановке цыгане вернулись домой
Вездеход ТМ-140
Российские силовики могут получить боевой снегоболотоход
Две кружки пива
АКИТ попросила Медведева ускорить запуск онлайн-продаж алкоголя
Министр просвещения РФ Ольга Васильева и врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин во время рабочей встречи
Васильева оценила ход реализации нацпроекта "Образование" на Алтае
Генеральный директор — главный конструктор НПП Звезда Сергей Поздняков
В России остановили разработку ранца-спасателя для космонавтов
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская
МЧС ЛНР обезвредило более 200 взрывоопасных предметов у Станицы Луганской
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43Силовики 17 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР
09:40Эксперт обнаружил ошибку в твите Трампа об американской ракете
09:36Nissan поддержал инициативу Госдумы о запрете эксплуатации старых машин
09:35В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
09:31Минтранс изучает предложения Госдумы о запрете эксплуатации старых авто
09:23Минпромторг получил предложение о запрете эксплуатации старых авто
09:18Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
Лента новостейМолния