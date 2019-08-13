Волонтеры-спасатели обучат добровольцев действиям в ЧС

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. На базе Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) откроется единый оперативный центр коммуникаций, который будет осуществлять подготовку, координацию и информирование добровольческих организаций о необходимости помощи волонтеров на месте ЧС, сообщает пресс-служба объединения.

Также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по данному вопросу между ВСКС и "Молодой гвардией "Единой России".

"Людей неравнодушных действительно много, но вот такое экспертное знание, опыт есть только у ребят, которые прошли обучение во Всероссийском студенческом корпусе спасателей. Мы договорились о том, что наши волонтеры, добровольцы из общественных организаций будут иметь возможность на материально-технической базе ВСКС это обучение пройти здесь, в Москве. Но самое главное – мы планируем совместно, при поддержке МЧС, при поддержке Минпросвещения, партии "Единая Россия" создавать такие центры в российских регионах", – заявил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

Кроме того, в конце 2019-го – начале 2020 года начнут работу 10 ресурсных центров поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий.

"В них волонтеры из других сфер смогут пройти обучение по программе подготовки волонтеров к ЧС, разработанной профессиональными инструкторами ВСКС. Центры будут оснащены всем необходимым для получения теоретических знаний и отработки на практике навыков по оказанию помощи при ЧС различного характера", – пояснил руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев.

Он также отметил, что на всероссийской платформе "Добровольцы России" появится специальный раздел "Добровольцы в ЧС", где каждый активист сможет пройти регистрацию, указать уровень своих навыков, сообщить о снаряжении и потребности в сервисах по программе мобильности волонтеров.