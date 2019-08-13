Экс-премьер ГДР оценил работу Горбачева в ситуации с объединением Германии

БЕРЛИН, 13 авг – РИА Новости. Генсек КПСС Михаил Горбачев не смог оценить положение и возможности СССР в ходе дискуссии об объединении Германии после падения Берлинской Стены, в результате мировая архитектура безопасности была развалена, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр Германской Демократической Республики (ГДР) Ганс Модров.

В германской столице 13 августа 1961 года было начато строительство Берлинской Стены – части пограничных укреплений между восточной и западной Германией. Она просуществовала до 9 ноября 1989 года. Берлинская Стена не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Общая протяжённость составляла 155 км. Попытка перехода через Стену в ГДР считалась преступлением, пограничники должны были вести огонь на поражение по перебежчикам.

"Я думаю, что Горбачев тщательно не проанализировал и не оценил положение и возможности СССР, и позднее в процессе "2 плюс 4" (связано с названием договора "2 плюс 4", заключенного между ГДР и ФРГ и четырьмя государствами-союзниками об объединении Германии - ред) он в недостаточной мере использовал и выступал за это. У Советского Союза было 350 тысяч солдат на территории ГДР, и Москва вела переговоры только о том, как вернуть этих солдат домой. Ни по вопросу о НАТО или о выводе западных воинских частей не велись должным образом переговоры. Мне понятно, что Горбачев не был великим политиком. Советский Союз позволил нам пасть - он не мог удержать нас", - заявил Модров.

Он добавил, что руководство ГДР после падения Берлинской Стены, в конце января 1990 года предлагало "трехэтапный план объединения (Германии) в Москве: сначала связанное договором сообщество, затем конфедерация, и только затем немецкое федеральное государство, которое должно было быть нейтральным в военном отношении". Процесс объединения, согласно этому плану, мог занять около 5-6 лет.

"Но 8-9 февраля, во время визита госсекретаря США (Джеймса) Бейкера Горбачев заявил в Москве, что немцы должны решить, останутся ли они в НАТО. А после этого канцлер (ФРГ Гельмут) Коль прибыл в Москву 10 февраля и заявил, что немцы остаются в НАТО, и он пообещал Горбачеву гуманитарную помощь для Советского Союза, прежде всего продовольствие, которое было поставлено. Предложение (советского дипломата) Валентина Фалина о том, что ФРГ выплатит Советскому Союзу сто миллиардов марок (валюта в ФРГ - ред) репараций, не было задействовано. От него просто отказались. В апреле 1990 года Горбачев заявил, что Германия лучше останется в Варшавском договоре и в НАТО одновременно. Как можно было иметь такие иллюзии? Он даже не осознавал, что Варшавского договора больше нет. И, конечно, никто не воспринимал такие предложения всерьез", - рассказал Модров.

Касаясь вопроса о строительстве Берлинской Стены, Модров заявил, что решение об этом было принято в том числе для того, чтобы не допустить нарушения интересов союзников в Центральной Европе. В этой связи, когда граница 9 ноября 1989 года пала, СССР, США, Франция и Великобритания "дистанцировались, потому что было не ясно, что на самом деле произошло".