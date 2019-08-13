Сбербанк запустил услугу переводов с получением денег в банкоматах без карт

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Сбербанк запустил по всей России услугу переводов через "Сбербанк онлайн" с получением наличных в банкоматах без карт, говорится в сообщении банка.

"Совершить перевод можно при помощи "Сбербанк онлайн" — для этого необходимо знать номер мобильного телефона или Ф. И. О. получателя. Получить денежные средства можно в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных или офисах банка по всей стране", — говорится в сообщении.

В банке отмечают, что ранее отправить перевод с получением наличных в банкомате могли пользователи "Сбербанк онлайн" в 27 регионах России, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка.

Поясняется, что для получения перевода необходимо указать код из СМС, при этом, пока перевод не получен, отправитель может его отменить. Отправить перевод в "Сбербанк онлайн" можно на сумму до 150 тысяч рублей в сутки. Комиссия за использование сервиса онлайн-перевода с получением наличных в банкомате составляет 1,5% от суммы, минимум 30 рублей и не более 1000 рублей.