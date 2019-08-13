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РИА Новости
Школа волонтера

Стартовал грантовый конкурс социальных проектов "Молоды душой"

10:43 13.08.2019
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© РИА Новости / Павел ЛисицынСтартовал грантовый конкурс социальных проектов "Молоды душой"
Стартовал грантовый конкурс социальных проектов Молоды душой
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Ассоциация волонтерских центров и благотворительный фонд "Память поколений" объявили о старте всероссийского грантового конкурса поддержки социальных проектов "Молоды душой". Победители получат средства на реализацию проектов в размере от 50 до 250 тысяч рублей, сообщается на портале "Добровольцы России".
Конкурс призван выявить и тиражировать лучшие волонтерские практики и методики, а также инновационные формы организации добровольческой деятельности среди граждан в возрасте старше 55 лет.
Прием заявок по пяти номинациям продлится до 8 сентября на сайте молодыдушой.рф. Принять участие могут волонтеры, лидеры, руководители и представители добровольческих объединений и НКО, представители государственных организаций, бизнеса и других инициативных групп всех возрастов, развивающих "серебряное" волонтерство или привлекающих к работе граждан старше 55 лет.
Молоды душой: как в России поддерживают серебряное волонтерство
28 августа 2018, 16:53Школа волонтера
Молоды душой: как в России поддерживают "серебряное" волонтерствоО старте проекта "Молоды душой" и новом конкурсе для активистов старшего поколения — в нашем материале.
Итоги конкурса станут известны на Всероссийском форуме "серебряных" добровольцев, который будет проходить в Москве с 1 по 3 октября.
Федеральная программа "Молоды душой" реализуется Ассоциацией волонтерских центров совместно с благотворительным фондом "Память поколений" для популяризации добровольчества среди граждан от 55 лет.
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