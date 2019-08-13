Стартовал грантовый конкурс социальных проектов "Молоды душой"

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Ассоциация волонтерских центров и благотворительный фонд "Память поколений" объявили о старте всероссийского грантового конкурса поддержки социальных проектов "Молоды душой". Победители получат средства на реализацию проектов в размере от 50 до 250 тысяч рублей, сообщается на портале "Добровольцы России".

Конкурс призван выявить и тиражировать лучшие волонтерские практики и методики, а также инновационные формы организации добровольческой деятельности среди граждан в возрасте старше 55 лет.

Прием заявок по пяти номинациям продлится до 8 сентября на сайте молодыдушой.рф . Принять участие могут волонтеры, лидеры, руководители и представители добровольческих объединений и НКО, представители государственных организаций, бизнеса и других инициативных групп всех возрастов, развивающих "серебряное" волонтерство или привлекающих к работе граждан старше 55 лет.

Итоги конкурса станут известны на Всероссийском форуме "серебряных" добровольцев, который будет проходить в Москве с 1 по 3 октября.