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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев

10:35 13.08.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСтоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Свыше 1,7 тысяч сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 1 755 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 324 человека (женщин – 97, детей – 165), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 431 человек (женщин – 429, детей – 730)", - говорится в документе.
Добавляется, что в течение суток вывод беженцев в места постоянного проживания не осуществлялся. Кроме того, гуманитарные и благотворительные акции за прошедшие сутки не проводились.
Отмечается, что за сутки инженерные подразделения вооруженных сил Сирии разминировали еще 2,3 гектаров территории, а также обнаружили и уничтожили 31 взрывоопасный предмет.
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