В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев

Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Свыше 1,7 тысяч сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 1 755 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 324 человека (женщин – 97, детей – 165), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 431 человек (женщин – 429, детей – 730)", - говорится в документе.

Добавляется, что в течение суток вывод беженцев в места постоянного проживания не осуществлялся. Кроме того, гуманитарные и благотворительные акции за прошедшие сутки не проводились.