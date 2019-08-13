Одного из сорвавшихся на Эльбрусе альпинистов эвакуировали на вертолете

НАЛЬЧИК, 13 авг – РИА Новости. Спасатели с помощью вертолета эвакуировали одного из сорвавшихся на Эльбрусе альпинистов и передали его медикам, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что утром во вторник на Эльбрусе в разных местах сорвались двое альпинистов, оба, по предварительным данным, получили тяжелые травмы. Кроме того, поступила информация о том, что у еще одного спортсмена отек легких.

"Одного из пострадавших, получившего травму головы при срыве на высоте 5300 метров, эвакуировали на коммерческом вертолете и передали работникам скорой медицинской помощи на поляне Азау", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в работах участвовали пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.