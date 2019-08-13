Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T10:45Z
https://ria.ru/20190813/1557437232.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/75510/27/755102745_0:171:1824:1197_1036x0_80_0_0_fa34371fb95513578985a050fae8d083.jpg
РИА Новости

Одного из сорвавшихся на Эльбрусе альпинистов эвакуировали на вертолете

10:34 13.08.2019 (обновлено: 10:45 13.08.2019)
639
© РИА Новости / Ольга ТузоваЭльбрус
Эльбрус
© РИА Новости / Ольга Тузова
Эльбрус. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 13 авг – РИА Новости. Спасатели с помощью вертолета эвакуировали одного из сорвавшихся на Эльбрусе альпинистов и передали его медикам, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Ранее сообщалось, что утром во вторник на Эльбрусе в разных местах сорвались двое альпинистов, оба, по предварительным данным, получили тяжелые травмы. Кроме того, поступила информация о том, что у еще одного спортсмена отек легких.
Группа альпинистов на пути восхождения на Эльбрус
12 августа, 08:00Туризм
Подняться на гору, спуститься и выжить. Как покорить Эльбрус и Гималаи
"Одного из пострадавших, получившего травму головы при срыве на высоте 5300 метров, эвакуировали на коммерческом вертолете и передали работникам скорой медицинской помощи на поляне Азау", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в работах участвовали пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Еще две спасательные операции продолжаются", - добавил представитель пресс-службы.
100401
Обсудить 0
ТуризмтуристыНовости - ТуризмМЧСЭльбрусМЧС РФКабардино-БалкарияПроисшествия
Рекомендуем
Деньги
Россиянин стал миллионером, потратив 40 рублей на лотерейный билет
РИА
Новости
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Горы
Два альпиниста получили тяжелые травмы, сорвавшись на Эльбрусе
Поэт-песенник Илья Резник
Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
Лента
новостей
Старый автомобиль в одном из дворов в Севастополе
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Автомобиль скорой помощи
В Красноярском крае ребенок погиб после обрушения козырька подвала
Автомобили ДПС и скорой медицинской помощи
Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
Пресс-конференция Сергея МитрохинаГлава московского отделения партии Яблоко Сергей Митрохин на пресс-конференции, посвященной представлению программы кандидата в мэры Москвы. 12 декабря 2017
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Кадр из сериала Игра престолов
Стало известно, как снимали битву за Королевскую Гавань в "Игре престолов"
Медведь, напавший на грибника возле поселка Сулук Верхнебуреинского района Хабаровского края
В Хабаровском крае медведь убил грибника
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК выясняет причины посадки на мель пассажирского судна в Белом море
Молоток судьи
В Таджикистане организатору бунта в колонии дали пожизненное заключение
Массовая драка борцов с посетителями магазина в Москве попала на видео
Массовая драка "борцов" с посетителями магазина в Москве попала на видео
Крым
В Крыму назвали "сумасшествием" планы Киева устроить морскую блокаду
Фармацевт-ассистент изготавливает лекарственные формы в Тамбовской областной детской клинической больнице
Житель Волгоградской области умер от крымской лихорадки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:35В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
09:31Минтранс изучает предложения Госдумы о запрете эксплуатации старых авто
09:23Минпромторг получил предложение о запрете эксплуатации старых авто
09:18Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:25Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка
Лента новостейМолния