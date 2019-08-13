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РИА Новости

Авиация МЧС за сутки сбросила более 1,7 тысячи тонн воды на лесные пожары

10:32 13.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края
Вертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Воздушные суда МЧС за сутки сбросили свыше 1,7 тысячи тонн на наиболее сложные участки возгораний в Иркутской области и Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В течение суток воздушными судами МЧС России было произведено 129 сливов и сброшено больше 1700 тонн воды на наиболее сложные участки возгораний", - рассказали в пресс-службе.
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Как уточнили в министерстве, в Якутии природные пожары тушили два самолета Бе-200ЧС и вертолет Ми-8, сбросив 423 тонны воды.
"В Красноярском крае авиация не работала по причине неблагоприятных погодных условий", - отметили в пресс-службе.
В Иркутской области в тушении лесов также привлекались два самолета Бе-200ЧС и вертолет Ми-8, авиация сбросила 1284 тонны воды.
Режим ЧС объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента Владимира Путина, к тушению присоединились десять самолетов и десять вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
За последние две недели лесные пожары стремительно распространялись, их площадь выросла втрое, с 89 тысяч гектаров.
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