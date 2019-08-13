Авиация МЧС за сутки сбросила более 1,7 тысячи тонн воды на лесные пожары

Вертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края. Архивное фото

Вертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Воздушные суда МЧС за сутки сбросили свыше 1,7 тысячи тонн на наиболее сложные участки возгораний в Иркутской области и Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"В течение суток воздушными судами МЧС России было произведено 129 сливов и сброшено больше 1700 тонн воды на наиболее сложные участки возгораний", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в министерстве, в Якутии природные пожары тушили два самолета Бе-200ЧС и вертолет Ми-8, сбросив 423 тонны воды.

"В Красноярском крае авиация не работала по причине неблагоприятных погодных условий", - отметили в пресс-службе.

В Иркутской области в тушении лесов также привлекались два самолета Бе-200ЧС и вертолет Ми-8, авиация сбросила 1284 тонны воды.

Режим ЧС объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента Владимира Путина, к тушению присоединились десять самолетов и десять вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.