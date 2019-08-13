Экс-премьер ГДР рассказал о превращении ФРГ в Великую Германию

БЕРЛИН, 13 авг – РИА Новости. ФРГ превращается в Великую Германию, полагаясь на военную мощь, этот процесс сопровождается укреплением фашистских элементов в обществе, поэтому он должен привлекать пристальное внимание, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр Германской Демократической Республики (ГДР) Ганс Модров.
"Если ФРГ сегодня превращается в Великую Германию, полагаясь на военную мощь, и появляются фашистские элементы, это должно снова означать: люди, будьте бдительны", - заявил Модров.
Он добавил, что его личная история, "жизнь, в которой я, мальчик Гитлера, за годы военного плена пришел к антифашистской дружбе", свидетельствует о необходимости пересмотра старых ценностей, который происходил, в том числе, благодаря созданию ГДР.
"8 мая 1945 года я попал в советский плен. В возрасте 17 лет я был готов сражаться с Красной Армией. И об этом сегодня мало говорят, но мое сближение с советскими солдатами началось с того, что я вступил в конфликт с другими военнопленными. Среди них были сержанты и младшие офицеры немецкого вермахта (вооруженные силы Третьего рейха - ред), и они не изменились за одну ночь. У меня было столкновение с этими людьми. А потом я пошел с двумя красноармейцами, им было, может быть, по 30 лет, в конный отряд. Я не говорил по-русски, они не говорили по-немецки. Но нам пришлось втроем перегнать 12 лошадей на расстояние в 30 километров из одного места в другое. И я понял, что эти двое обращались со мной, как с мальчиком. Как с парнем, к которому у них нет претензий. Они не стали сразу моими друзьями, но я не был подготовлен к такому отношению с их стороны. Они не были "злыми большевиками, которые хотели нас угнетать" (отсылка к пропагандистским лозунгам Третьего рейха - ред)", - рассказал Модров.
"Затем я вернулся (домой). Была основана ГДР. Советская держава-победительница передает свои права в значительной степени правительству ГДР. Молодежь приветствует президента (ГДР) Вильгельма Пика в рамках большой демонстрации, и я присутствую там. В 1952 году я был в Москве в высшей школе комсомола. Я жил в комнате с русским по имени Александр Васильев, коротко – Саша. 9 мая 1953 года его повысили до старшего лейтенанта, и мы вдвоем выпили за новую "звездочку". Для меня это все ГДР", - говорит экс-премьер, добавив, что "ГДР была частью изменившегося мира, она завоевала новое уважение, мы все работали над этим".