Экс-премьер ГДР рассказал о превращении ФРГ в Великую Германию

"8 мая 1945 года я попал в советский плен. В возрасте 17 лет я был готов сражаться с Красной Армией. И об этом сегодня мало говорят, но мое сближение с советскими солдатами началось с того, что я вступил в конфликт с другими военнопленными. Среди них были сержанты и младшие офицеры немецкого вермахта (вооруженные силы Третьего рейха - ред), и они не изменились за одну ночь. У меня было столкновение с этими людьми. А потом я пошел с двумя красноармейцами, им было, может быть, по 30 лет, в конный отряд. Я не говорил по-русски, они не говорили по-немецки. Но нам пришлось втроем перегнать 12 лошадей на расстояние в 30 километров из одного места в другое. И я понял, что эти двое обращались со мной, как с мальчиком. Как с парнем, к которому у них нет претензий. Они не стали сразу моими друзьями, но я не был подготовлен к такому отношению с их стороны. Они не были "злыми большевиками, которые хотели нас угнетать" (отсылка к пропагандистским лозунгам Третьего рейха - ред)", - рассказал Модров.