Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T11:47Z
https://ria.ru/20190813/1557436855.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152065/45/1520654537_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_b65d3779dc2264565fafd4793502a47e.jpg
РИА Новости

На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика

10:24 13.08.2019 (обновлено: 11:47 13.08.2019)
23340
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. На мосту через Керченский пролив зафиксировали новый рекорд трафика: за сутки по нему проехали почти 36 тысяч машин, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
"В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки. Прежний суточный максимум пришелся на 11 августа (воскресенье) — 35 307 автомобилей. В 2018 году наиболее высокая интенсивность движения в обе стороны была также 12 августа: 33 359 транспортных средств за сутки", — говорится в сообщении.
В инфоцентре отметили, что с начала лета по Крымскому мосту проехали почти 1,7 миллиона машин. Поток традиционно вырос в пик сезона отпусков: жители материковой России едут отдыхать на полуостров, а многие автотуристы из Крыма отправляются в приморские города Краснодарского края.
В августе по мосту за сутки проезжают около 30 тысяч автомобилей, причем поток в сторону Крыма превышает таманский примерно на семь процентов. Рекордный трафик движения с материка на полуостров зафиксировали 4 августа — более 21 тысячи машин за сутки, почти на две тысячи больше максимального крымского трафика в августе прошлого года.
Крымский мост
12 августа, 14:21Туризм
Аксенов оценил значение Крымского моста для туризма в регионе
В целом, по данным инфоцентра, с 16 мая 2018 года, с начала работы моста, по нему проехали 6,5 миллиона машин. Эксплуатация автодорожной части идет в штатном режиме.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта запустили на следующий день. Начать движение поездов по железнодорожной части планируется в декабре.
203843413
Обсудить 12
Крымский мостКрымОбщество
Популярные комментарии
Думаю, что блокада Крыма прорвана мостом, построенным Россией...
13 августа, 10:43
Alex Grosh
1320001
Рекомендуем
Как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
РИА
Новости
Полицейский у ворот генерального консульства Российской федерации во Львове
Киев объявил российского дипломата персоной нон грата
Суд
Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте
Старый автомобиль в одном из дворов в Севастополе
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Лента
новостей
Пункт продажи лотерейных билетов
Житель Карелии выиграл квартиру в Москве и стал мультимиллионером
Офис
Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделю
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Кремле прокомментировали протестные акции в Москве
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
Паспорт гражданина Украины
Зеленский упростит получение гражданства Украины россиянам
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР
Судья Елена Хахалева
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Девушка со смартфоном и банковской картой
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
Жители города и туристы на одной из улиц Сигнахи в Грузии
Туроператоры заявили о "большом ударе" по бюджету Грузии из-за России
Атамбаеву предъявили обвинения
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Люди сидят в кафе
Жительница Кубани оставила дочь в кафе и попросила найти ей новых родителей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43Силовики 17 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР
09:40Эксперт обнаружил ошибку в твите Трампа об американской ракете
09:36Nissan поддержал инициативу Госдумы о запрете эксплуатации старых машин
09:35В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
09:31Минтранс изучает предложения Госдумы о запрете эксплуатации старых авто
09:23Минпромторг получил предложение о запрете эксплуатации старых авто
09:18Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
Лента новостейМолния