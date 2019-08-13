На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. На мосту через Керченский пролив зафиксировали новый рекорд трафика: за сутки по нему проехали почти 36 тысяч машин, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки. Прежний суточный максимум пришелся на 11 августа (воскресенье) — 35 307 автомобилей. В 2018 году наиболее высокая интенсивность движения в обе стороны была также 12 августа: 33 359 транспортных средств за сутки", — говорится в сообщении.

В инфоцентре отметили, что с начала лета по Крымскому мосту проехали почти 1,7 миллиона машин. Поток традиционно вырос в пик сезона отпусков: жители материковой России едут отдыхать на полуостров, а многие автотуристы из Крыма отправляются в приморские города Краснодарского края.

В августе по мосту за сутки проезжают около 30 тысяч автомобилей, причем поток в сторону Крыма превышает таманский примерно на семь процентов. Рекордный трафик движения с материка на полуостров зафиксировали 4 августа — более 21 тысячи машин за сутки, почти на две тысячи больше максимального крымского трафика в августе прошлого года.

В целом, по данным инфоцентра, с 16 мая 2018 года, с начала работы моста, по нему проехали 6,5 миллиона машин. Эксплуатация автодорожной части идет в штатном режиме.