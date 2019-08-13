Сумма штрафов Любови Соболь возросла почти до миллиона рублей

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы оштрафовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь, которой отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, за призывы участвовать в несанкционированной акции на 300 тысяч рублей, таким образом, общая сумма выписанных ей штрафов возросла до 930 тысяч.

"Соболь Любовь Эдуардовну признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей", - говорится в решении судьи, принятом 7 августа, но опубликованном во вторник.

Там отмечается, что поводом стали призывы Соболь на своей странице в Facebook участвовать в несанкционированной акции 27 июля у правительства Москвы. Суд известил Соболь о заседании, но она не явилась и не обеспечила явку защитника, поэтому административное дело было рассмотрено без нее.

В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.

Ранее сообщалось, что 27 июля Хамовнический суд Москвы оштрафовал Соболь на 30 тысяч рублей, 3 августа Щербинский суд Москвы - на 300 тысяч рублей, 12 августа - Троицкий суд Москвы - еще на 300 тысяч рублей.