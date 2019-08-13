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РИА Новости

Сумма штрафов Любови Соболь возросла почти до миллиона рублей

10:24 13.08.2019 (обновлено: 10:25 13.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНезарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы оштрафовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь, которой отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, за призывы участвовать в несанкционированной акции на 300 тысяч рублей, таким образом, общая сумма выписанных ей штрафов возросла до 930 тысяч.
"Соболь Любовь Эдуардовну признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей", - говорится в решении судьи, принятом 7 августа, но опубликованном во вторник.
Там отмечается, что поводом стали призывы Соболь на своей странице в Facebook участвовать в несанкционированной акции 27 июля у правительства Москвы. Суд известил Соболь о заседании, но она не явилась и не обеспечила явку защитника, поэтому административное дело было рассмотрено без нее.
В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Заседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
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Ранее сообщалось, что 27 июля Хамовнический суд Москвы оштрафовал Соболь на 30 тысяч рублей, 3 августа Щербинский суд Москвы - на 300 тысяч рублей, 12 августа - Троицкий суд Москвы - еще на 300 тысяч рублей.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
198600518
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Московская городская думаПолитика
Популярные комментарии
Думаю, что эта гражданка не разорится ...
13 августа, 10:46
Alex Grosh
1900008
Отличный способ выкачивать деньги из западных спонсоров в бюджет России.
13 августа, 12:30
Виталий Изотов
730003
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