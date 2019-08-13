Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T10:21Z
https://ria.ru/20190813/1557436744.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155710/90/1557109003_27:0:3668:2048_1036x0_80_0_0_57d728a6c9e8442c03a8a8840c0f858f.jpg
РИА Новости

Пострадавшего при нападении в Сургуте полицейского выписали из больницы

10:21 13.08.2019
410
© Фото : УМВД Росси по г. Сургуту Александр Царегородцев, который 1 августа был ранен при исполнении служебных обязанностей в больнице города Сургут. 2 августа 2019
Александр Царегородцев, который 1 августа был ранен при исполнении служебных обязанностей в больнице города Сургут. 2 августа 2019
© Фото : УМВД Росси по г. Сургуту
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 авг - РИА Новости. Сотрудника патрульно-постовой службы из Сургута (ХМАО), госпитализированного после нападения мужчины с ножом, выписали из больницы, сообщили РИА Новости во вторник в городском управлении МВД.
Трагедия произошла во дворе дома по улице Пушкина вечером 1 августа. Прибывшие по сообщению жильцов полицейские пытались задержать подозрительного мужчину, он оказал сопротивление и напал на них с ножом. Сержант Ильмир Ханов от ранений скончался на месте, его напарника Александра Царегородцева госпитализировали. Нападавшего ликвидировали благодаря раненому полицейскому и прибывшим на место росгвардейцам.
Полиция
2 августа, 12:24РИА Новости
Напавший на полицейских житель Сургута был фигурантом ряда уголовных дел
"Пострадавшего выписали, но он пока на амбулаторном лечении, на службу еще не вышел", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Царегородцева планируют представить к ведомственной награде, погибшего полицейского - к государственной.
По факту нападения на сотрудников ППС следователи возбудили уголовное дело, заявив, что зачинщиком конфликта оказался 37-летний местный житель, который в момент инцидента был пьян. Позже в управлении МЧС по Югре сообщили, что нападавший - работник 11 отряда Федеральной противопожарной службы. По информации Росгвардии, мужчина ранее был судим за кражи, оскорбление личности, угрозу убийством и грабеж.
600000
Обсудить 0
РосгвардияСургутПроисшествия
Рекомендуем
Деньги
Россиянин стал миллионером, потратив 40 рублей на лотерейный билет
РИА
Новости
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Поэт-песенник Илья Резник
Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
Старый автомобиль в одном из дворов в Севастополе
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Лента
новостей
Автомобили ДПС и скорой медицинской помощи
Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
Пресс-конференция Сергея МитрохинаГлава московского отделения партии Яблоко Сергей Митрохин на пресс-конференции, посвященной представлению программы кандидата в мэры Москвы. 12 декабря 2017
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Кадр из сериала Игра престолов
Стало известно, как снимали битву за Королевскую Гавань в "Игре престолов"
Медведь, напавший на грибника возле поселка Сулук Верхнебуреинского района Хабаровского края
В Хабаровском крае медведь убил грибника
Ирина Шейк и Брэдли Купер на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке. 7 мая 2018
Разлучница Гага, гордая Беллуччи, ветреный Кейдж. Громкие расставания звезд
Инспектор дорожно-патрульной службы
Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
Крым
В Крыму назвали "сумасшествием" планы Киева устроить морскую блокаду
Массовая драка борцов с посетителями магазина в Москве попала на видео
Массовая драка "борцов" с посетителями магазина в Москве попала на видео
Лауреат театральной премии Золотая Маска в номинации Драма. Мужская роль второго плана Дмитрий Лысенков
У актера Дмитрия Лысенкова украли автомобиль, сообщили СМИ
Молоток судьи
В Таджикистане организатору бунта в колонии дали пожизненное заключение
Телеведущая, певица Ольга Бузова
Ольга Бузова разозлила пользователей Сети, назвав себя блокадницей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:36Nissan поддержал инициативу Госдумы о запрете эксплуатации старых машин
09:35В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
09:31Минтранс изучает предложения Госдумы о запрете эксплуатации старых авто
09:23Минпромторг получил предложение о запрете эксплуатации старых авто
09:18Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Лента новостейМолния