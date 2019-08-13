Пострадавшего при нападении в Сургуте полицейского выписали из больницы

Александр Царегородцев, который 1 августа был ранен при исполнении служебных обязанностей в больнице города Сургут. 2 августа 2019

© Фото : УМВД Росси по г. Сургуту Александр Царегородцев, который 1 августа был ранен при исполнении служебных обязанностей в больнице города Сургут. 2 августа 2019

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 авг - РИА Новости. Сотрудника патрульно-постовой службы из Сургута (ХМАО), госпитализированного после нападения мужчины с ножом, выписали из больницы, сообщили РИА Новости во вторник в городском управлении МВД.

Трагедия произошла во дворе дома по улице Пушкина вечером 1 августа. Прибывшие по сообщению жильцов полицейские пытались задержать подозрительного мужчину, он оказал сопротивление и напал на них с ножом. Сержант Ильмир Ханов от ранений скончался на месте, его напарника Александра Царегородцева госпитализировали. Нападавшего ликвидировали благодаря раненому полицейскому и прибывшим на место росгвардейцам.

"Пострадавшего выписали, но он пока на амбулаторном лечении, на службу еще не вышел", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Царегородцева планируют представить к ведомственной награде, погибшего полицейского - к государственной.