Пострадавшего при нападении в Сургуте полицейского выписали из больницы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 авг - РИА Новости. Сотрудника патрульно-постовой службы из Сургута (ХМАО), госпитализированного после нападения мужчины с ножом, выписали из больницы, сообщили РИА Новости во вторник в городском управлении МВД.
Трагедия произошла во дворе дома по улице Пушкина вечером 1 августа. Прибывшие по сообщению жильцов полицейские пытались задержать подозрительного мужчину, он оказал сопротивление и напал на них с ножом. Сержант Ильмир Ханов от ранений скончался на месте, его напарника Александра Царегородцева госпитализировали. Нападавшего ликвидировали благодаря раненому полицейскому и прибывшим на место росгвардейцам.
"Пострадавшего выписали, но он пока на амбулаторном лечении, на службу еще не вышел", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Царегородцева планируют представить к ведомственной награде, погибшего полицейского - к государственной.
По факту нападения на сотрудников ППС следователи возбудили уголовное дело, заявив, что зачинщиком конфликта оказался 37-летний местный житель, который в момент инцидента был пьян. Позже в управлении МЧС по Югре сообщили, что нападавший - работник 11 отряда Федеральной противопожарной службы. По информации Росгвардии, мужчина ранее был судим за кражи, оскорбление личности, угрозу убийством и грабеж.