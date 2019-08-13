Команда Армении впервые победила в конкурсе АрМИ

ДИЛИЖАН, 13 авг – РИА Новости. Команда Армении победила в конкурсе "Воин мира" в рамках Армейских международных игр, это стало первой победой страны в формате АрМИ, сообщил во вторник на церемонии закрытия игр в армянском Дилижане министр обороны страны Давид Тоноян.

Программа прошедшего в Армении конкурса "Воин мира" была рассчитана на 14 дней и включала в себя военно-спортивное состязание "Атлет", конкурсы по предметам боевой подготовки "Профессионал" и "Снайпер", интеллектуальный тур "Эрудит" и конкурс талантов "Кавалер" и "Сударыня". В конкурсе участвовали представители Армении, России, Белоруссии, Казахстана, Ирана и Греции.

"Не скрою, безусловно, приятным фактом для нас стала победа нашей команды. Для нас это первая победа в истории данного конкурса, а также в формате международных армейских игр", - сказал Тоноян. По его словам, традиционно сильно выступили коллективы из РФ и Казахстана, занявшие призовые второе и третье места в общекомандном зачете, а представитель РФ стал лучшим в индивидуальном первенстве среди мужчин-военнослужащих.

"Будучи организатором конкурса, Минобороны Армении сделало все необходимое, чтобы мероприятие получилось интересным, содержательным и запоминающимся… Наша страна во второй раз выступила в статусе государства-организатора Армейских международных игр и мне приятно, что с одной стороны расширилась география проекта, а с другой Армения стала общепризнанной площадкой для проведения подобных мероприятий", - сказал министр.

Он добавил, что в конкурсе второй год подряд приняли участие команды из Греции и Ирана, отметив существенный рост уровня подготовки этих команд. "Приятной неожиданностью стало второе место иранской команды на этапе "Эрудит", в ходе которого были продемонстрированы прекрасные знания из области Второй Мировой войны и международного гуманитарного права, обворожительной была девушка из греческой команды занявшая второе место на этапе "Кавалер" и "Сударыня", - сказал Тоноян.

Заместитель министра обороны России, начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-полковник Андрей Картаполов поблагодарил армянскую сторону за организацию мероприятия.

"Мы благодарны руководству республики, министерству обороны и всему дружественному армянскому народу за великолепную организацию конкурса, традиционное радушие и гостеприимство", - сказал Картаполов. Он отметил, что "Воин мира" это не только очень важный и интересный, но и очень красивый конкурс. "Здесь проверяется боевая выручка и мастерство, уровень физической подготовки, оцениваются знания военной истории и творческие способности участников", - сказал замглавы Минобороны РФ.