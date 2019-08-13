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РИА Новости

СК выясняет причины посадки на мель пассажирского судна в Белом море

10:15 13.08.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МУРМАНСК, 13 авг – РИА Новости. Сотрудники мурманского следственного отдела на транспорте Северо-Западного СУ СКР проводят доследственную проверку по факту ЧП в Белом море, где сел на мель теплоход со 121 пассажиром на борту, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в ГУ МЧС по Карелии рассказали, что в ночь на вторник в Белом море в 9 километрах от Беломорска на мель село судно со 121 пассажиром и четырьмя членами экипажа на борту. Спасатели эвакуировали всех к 5.20 утра.
"На данный момент установлено, что теплоход "Сапфир", следуя от порта острова Соловки до Беломорского порта, сел на мель в трех милях от города Беломорск. На борту находилось 125 человек, из них 121 пассажир, в том числе 10 несовершеннолетних, четыре члена экипажа. На судне установлена течь в техническом отсеке. Ведутся работы по ее устранению. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
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