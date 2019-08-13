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РИА Новости

Протестующие вернулись в аэропорт Гонконга

10:10 13.08.2019 (обновлено: 13:10 13.08.2019)
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© REUTERS / Thomas Peter Полиция распылила слезоточивый газ во время демонстрации в районе Тайвай, Гонконг, Китай. 10 августа 2019
Полиция распылила слезоточивый газ во время демонстрации в районе Тайвай, Гонконг, Китай. 10 августа 2019
© REUTERS / Thomas Peter
ПЕКИН, 13 авг - РИА Новости. Антиправительственные демонстранты вновь вернулись в международный аэропорт Гонконга после того, как днем ранее он перестал функционировать из-за протестов, сообщает газета South China Morning Post.
В понедельник днем аэропорт перестал работать после того, как залы вылетов и прилетов оккупировали тысячи антиправительственных демонстрантов, выступающих против законопроекта об экстрадиции. Работа транспортного хаба возобновилась во вторник утром, но, несмотря на это, около 300 рейсов были отменены, а в зале вылетов собрались огромные очереди из пассажиров.
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По данным издания, к 13.00 вторника (8.00 мск) около 200 демонстрантов в чёрных футболках собрались в зале прилетов в ответ на призывы в интернете возобновить протесты.
Международный аэропорт Гонконга является одним из самых загруженных в мире, в день он в среднем обслуживает около 800 рейсов, поэтому приостановка его работы сказалась на тысячах пассажиров.
Авиационные власти Китая принимают меры, чтобы помочь пассажирам добраться из Гонконга в города на континентальной части Китая. В частности, увеличивается количество рейсов, используются аэропорты других городов на юге страны.
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