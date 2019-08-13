Протестующие вернулись в аэропорт Гонконга

Полиция распылила слезоточивый газ во время демонстрации в районе Тайвай, Гонконг, Китай. 10 августа 2019

ПЕКИН, 13 авг - РИА Новости. Антиправительственные демонстранты вновь вернулись в международный аэропорт Гонконга после того, как днем ранее он перестал функционировать из-за протестов, сообщает газета Антиправительственные демонстранты вновь вернулись в международный аэропорт Гонконга после того, как днем ранее он перестал функционировать из-за протестов, сообщает газета South China Morning Post

В понедельник днем аэропорт перестал работать после того, как залы вылетов и прилетов оккупировали тысячи антиправительственных демонстрантов, выступающих против законопроекта об экстрадиции. Работа транспортного хаба возобновилась во вторник утром, но, несмотря на это, около 300 рейсов были отменены, а в зале вылетов собрались огромные очереди из пассажиров.

По данным издания, к 13.00 вторника (8.00 мск) около 200 демонстрантов в чёрных футболках собрались в зале прилетов в ответ на призывы в интернете возобновить протесты.

Международный аэропорт Гонконга является одним из самых загруженных в мире, в день он в среднем обслуживает около 800 рейсов, поэтому приостановка его работы сказалась на тысячах пассажиров.