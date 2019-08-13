СК выясняет обстоятельства жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на Камчатке, они также проверят соблюдение правил безопасности при эксплуатации воздушного судна, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что 13 августа 2019 года около 17.00 местного времени (08.00 мск) в природном парке Налычево в районе вулкана Дзендзур совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8, на борту которого находились 25 человек. По данным источника в оперативных службах региона, в результате происшествия пострадал один человек.

"Процессуальная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в СК заявляют, что пассажиры и члены экипажа воздушного судна, по предварительной информации, не пострадали. В настоящее время следователями уточняется степень повреждения воздушного судна, проводятся мероприятия по установлению местонахождения документации на вертолет, полетные и технические документы.