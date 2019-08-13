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РИА Новости

Из-за жесткой посадки Ми-8 на Камчатке пострадали три человека

10:07 13.08.2019 (обновлено: 10:15 13.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг – РИА Новости. Три человека пострадали в результате жёсткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщают краевые власти.
Ранее сообщалось, что 13 августа около 17.00 местного времени (08.00 мск) в природном парке Налычево в районе вулкана Дзендзур совершил жесткую посадку вертолёт Ми-8, на борту которого находились 25 человек. Источник в оперативных службах региона сообщал, что в результате происшествия пострадал один человек.
"По нашей информации, пострадали три человека, у двоих предварительный диагноз – перелом ног, у третьего – травма шеи. У вертолета повреждены конструкция хвостовой балки и несущие винты", – цитирует пресс-служба слова министра специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергея Хабарова.
По его словам, пассажиры совершившего жесткую посадку вертолета – туристы, которые прилетели на экскурсию на базу "Дзензур", расположенную на берегу реки Жупанова. Ми-8 принадлежит авиакомпании ООО "Вертикаль-Т".
Самолет на взлетно-посадочной полосе
10 августа, 12:22РИА Новости
В шведском Мальме с разницей в час экстренно сели два самолета
На место происшествия вылетели пятеро сотрудников ФКУ "Камчатская региональная поисково-спасательная база", которые доставят людей в аэропорт в городе Елизово. На месте уже дежурят врачи.
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Ми-8КамчаткаПроисшествия
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