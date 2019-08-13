Нейропсихологи развенчали распространенные мифы о левшах

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Многие распространенные мифы о леворуких людях не соответствуют действительности, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты по случаю Международного дня левши, который отмечается 13 августа.

Как рассказала нейропсихолог, руководитель центра "НейроПрактик" Юлия Пунина, к левшам общество всегда относилось неоднозначно.

Древние греки считали их особой кастой, приближенной к богам, а в средневековой Европе, наоборот, левшей сжигали на кострах как посланников дьявола, в советское время бытовало мнение, что их надо переучивать.

Только ближе к XX веку на эту тему начали проводиться научные исследования. Порой ученые утверждали, что леворукость — патология или что люди с такой особенностью склонны совершать преступления, а ближе к концу века всем левшам стали приписывать особую одаренность или предрасположенность к творчеству.

Леворукость - отклонение от нормы

По мнению нейропсихолога, члена российской Лиги психиатров, психологов и психотерапевтов Натальи Семеновой, леворукость не является отклонением от нормы, она заложена природой.

"Есть и животные-левши, например, белый медведь. Это разнообразие природы для того, чтобы была выживаемость, это генетически запрограммированная вещь", — сказала она.

По ее словам, 40% людей являются левшами генетически, то есть это передалось им по наследству.

Нередко во время УЗИ-обследования можно определить, будет ли ребенок правшой или левшой по тому, палец какой руки сосет плод, утверждает нейропсихолог Пунина.

"По данным разных исследований, шансы рождения левши у леворуких родителей до тридцати процентов, тогда как у праворуких в пределах десяти", - рассказала она.

Однако, по ее словам, нельзя говорить о том, что это абсолютно так. Например, бывает так, что в паре монозиготных (однояйцевых) близнецов один — правша, а другой — левша.

"Генетика в данном случае просто увеличивает шансы", - сказала нейропсихолог.

Также, по ее словам, есть еще компенсаторное левшество, когда ребенок в раннем возрасте травмирует ведущую правую руку и начинает использовать левую.

Недоношенные дети вероятнее станут левшами

Кроме того, в числе причин, по которым ребенок становится левшой, опрошенные РИА Новости нейропсихологи называют какие-то патологии при родах.

Однако Пунина отмечает, что прямой связи между недоношенностью и развитием леворукости нет. Но есть данные, что левшей больше среди недоношенных детей и детей, рожденных у матерей старше 40 лет.

При этом опрошенные РИА Новости специалисты единогласно утверждают, что какими бы ни были причины леворукости, переучивать ребенка не стоит.

"Переучивая руку, мы не меняем мозг. Мы можем на него воздействовать. Мы можем способствовать развитию левого полушария, переучивая ребенка на правую руку, но мы не можем изменить его генетической программы. Если у ребенка патология… ребенок только более-менее пытается компенсироваться за счет своих патологий, а мы начинаем вмешиваться", — отметила Семенова.

Пунина считает, что, если насильственно начать переучивать ребенка, можно вызвать психофизиологический сбой, что, в свою очередь, приводит к нервным срывам, заиканию и энурезу.

Левши более талантливые и творческие

Как отмечают нейропсихологи, мнение о творческой предрасположенности левшей связано с тем, что правое полушарие мозга, которое контролирует левую руку, отвечает за образный и пространственный интеллект, в то время как левое полушарие – за логику.

При этом, как отмечает Пунина, эти утверждения ошибочны.

"Леворукость вовсе не означает доминантность правого полушария, многие психические функции у левшей могут контролироваться ведущим левым полушарием", - отметила она.

По ее словам, среди выдающихся личностей в науке и искусстве, действительно, большое количество леворуких, но их количество тем не менее не превосходит ту же категорию среди правшей.

"Так что никаких достоверных данных и доказанных исследований об интеллектуальном и творческом превосходстве между праворукими и леворукими людьми на сегодняшний день нет", - подытожила Пунина.

Левши обладают хрупким здоровьем и часто болеют

По мнению Семеновой, левши, действительно могут чаще болеть. Это обусловлено тем, что на ранних этапах развития они могут испытывать стресс, пытаясь приспособиться к "праворукому миру".

"Когда ребенок развивается, эти нагрузки могут подрывать его вегетативную нервную систему, поэтому он может болеть", - отметила она.

Кроме того, по словам нейропсихолога, правое полушарие более чувствительное. Поэтому левши более восприимчивые, в том числе к болезням.

Пунина, в свою очередь, отметила, что были попытки проводить корреляцию между леворукостью и риском болезни Крона, шизофрении и рака молочной железы.

"Исследования демонстрировали большой процент левшей среди выборки. Но пока эти теории не получили достаточного количества подтверждений", - сказала она.

Левши подвержены алкоголизму

По мнению Семеновой, с одной стороны, то, что левши больше подвержены алкоголизму — это миф, но с другой – они имеют склонность к каким-либо зависимостям.

"Есть такая вещь, как зависимость: алкогольная, табакокурение, игромания, наркотики, созависимость от другого человека. Вот левшам это характерно, вследствие того, что если левое полушарие более логическое, интеллектуально программируемое: цель, правила, законы. А правое немного хаотическое, многовариативное", - сказала она.