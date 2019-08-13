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РИА Новости

Крымский депутат прокомментировал водную блокаду полуострова

09:57 13.08.2019
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкМерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале
Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Надежды украинской власти превратить водную блокаду Крыма в инструмент давления на Россию и крымчан не оправдались, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара.
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как Днепр берет свои истоки на территории России. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что вопрос поставки днепровской воды в Крым должен быть выведен из политической плоскости, так как это экономически выгодно для всех сторон и может регулироваться путем заключения российско-украинского межгосударственного соглашения.
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"Водная блокада со стороны украинского государства действует на протяжении пяти лет. На момент перекрытия Северо-Крымского канала Украине казалось, что это станет очень серьезной точкой давления на полуостров, на Российскую Федерацию и принесет экономические и другого рода потери нашей республике. Их надежды в целом не оправдались. Точкой давления, которую видели на Украине, это не стало", - сказал РИА Новости Ганжара.
По его словам, в последние пять лет предприняты серьезные меры по водоснабжению полуострова. "Крым справляется достаточно успешно на протяжении пяти лет с этой проблемой. Уверен, что с ней справимся и в дальнейшем", - подчеркнул депутат.
Ганжара отметил, что вопрос возобновления подачи днепровской воды в Крым может обсуждаться только после смены Украиной курса в отношениях с Россией, когда правящая верхушка поймет, что Крым – это часть РФ. "Сейчас ситуация складывается таким образом, что не нужна нам эта вода путем спекуляции Крымом и переведения этого вопроса в политическое русло и точку давления. Таким способом построить диалог с Крымом у Украины не получится", - сказал депутат.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
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