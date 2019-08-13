Крымский депутат прокомментировал водную блокаду полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Надежды украинской власти превратить водную блокаду Крыма в инструмент давления на Россию и крымчан не оправдались, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара.

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как Днепр берет свои истоки на территории России. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что вопрос поставки днепровской воды в Крым должен быть выведен из политической плоскости, так как это экономически выгодно для всех сторон и может регулироваться путем заключения российско-украинского межгосударственного соглашения.

"Водная блокада со стороны украинского государства действует на протяжении пяти лет. На момент перекрытия Северо-Крымского канала Украине казалось, что это станет очень серьезной точкой давления на полуостров, на Российскую Федерацию и принесет экономические и другого рода потери нашей республике. Их надежды в целом не оправдались. Точкой давления, которую видели на Украине, это не стало", - сказал РИА Новости Ганжара.

По его словам, в последние пять лет предприняты серьезные меры по водоснабжению полуострова. "Крым справляется достаточно успешно на протяжении пяти лет с этой проблемой. Уверен, что с ней справимся и в дальнейшем", - подчеркнул депутат.

Ганжара отметил, что вопрос возобновления подачи днепровской воды в Крым может обсуждаться только после смены Украиной курса в отношениях с Россией, когда правящая верхушка поймет, что Крым – это часть РФ. "Сейчас ситуация складывается таким образом, что не нужна нам эта вода путем спекуляции Крымом и переведения этого вопроса в политическое русло и точку давления. Таким способом построить диалог с Крымом у Украины не получится", - сказал депутат.