В Чикаго задержали мужчину, устроившего стрельбу в больнице

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Полиция Чикаго задержала неизвестного мужчину, устроившего стрельбу около и внутри больницы для бывших военнослужащих, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает газета Полиция Чикаго задержала неизвестного мужчину, устроившего стрельбу около и внутри больницы для бывших военнослужащих, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает газета Chicago Tribune со ссылкой на местные власти.

Сообщения о стрельбе около больницы стали поступать около 14 часов по местному времени в понедельник (22 мск понедельника). По данным полиции, мужчина начал стрелять около территории медицинского учреждения, затем забежал в здание. Как сообщил представитель чикагского отделения ФБР Джеффри Саллит, полицейские, отвечающие за охрану больниц для бывших военных, задержали его примерно через 30 секунд после того, как он вошел в здание.

"Мы сегодня предотвратили трагедию в Чикаго", - сказал Саллит.

Имя стрелка власти не называют. Каким мотивом он руководствовался, также неизвестно. Исполняющий обязанности директора медицинского центра Лори Лохар заявил, что злоумышленник, вероятнее всего, не был ветераном.