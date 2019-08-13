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РИА Новости

Два альпиниста получили тяжелые травмы, сорвавшись на Эльбрусе

09:53 13.08.2019
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© РИА Новости / Роман КручининГоры
Горы
© РИА Новости / Роман Кручинин
Горы. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 13 авг – РИА Новости. Два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус, еще у одного произошел отек легких, всем им на помощь вышли спасатели, сообщил РИА Новости заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.
"Сегодня утром на Эльбрусе в разных местах сорвались двое альпинистов, оба, по предварительным данным, получили тяжелые травмы. Кроме того, поступила информация о том, что еще у одного спортсмена отек легких", - сказал Хаджиев.
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Он добавил, что всем троим спортсменам на помощь вышли спасатели.
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