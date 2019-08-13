Два альпиниста получили тяжелые травмы, сорвавшись на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 13 авг – РИА Новости. Два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус, еще у одного произошел отек легких, всем им на помощь вышли спасатели, сообщил РИА Новости заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.

"Сегодня утром на Эльбрусе в разных местах сорвались двое альпинистов, оба, по предварительным данным, получили тяжелые травмы. Кроме того, поступила информация о том, что еще у одного спортсмена отек легких", - сказал Хаджиев.