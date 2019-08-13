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РИА Новости

На Камчатке начали проверку после жесткой посадки Ми-8

09:51 13.08.2019
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CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг – РИА Новости. Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-8, на борту которого находились 25 человек, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8, на борту которого находились 22 пассажира и 3 члена экипажа, совершил жесткую посадку. По предварительным данным, машина направлялась в Долину гейзеров, в результате происшествия пострадал один человек.
"Камчатской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки по факту жесткой посадки (вертолета Ми-8) 13 августа 2019 года около 17.00 местного времени (08.00 мск) в природном парке Налычево в районе вулкана Дзендзур", - говорится в сообщении.
В прокуратуре пока не сообщают о пострадавших, ссылаясь на то, что их количество и обстоятельства произошедшего выясняются.
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