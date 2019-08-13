ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, что это предварительные результаты опроса 2019 года по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Согласно данным опроса, факторами востребованности профессий являются текучесть кадров (43,5%), расширение производства и получение новых заказов (20,6%), модернизация производства, внедрение новых технологий и освоение новых продуктов (менее 30%).
Более 56% опрошенных организаций не предполагают никаких изменений в профессионально-квалификационной структуре организаций, следует из презентации.
"Что свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий страны, которая детерминирует процессы внедрения технологий и изменения содержания профессиональной деятельности работников", - уточняется в презентации.
В опросе участвовали 26,9 тысячи организаций из всех субъектов РФ. Скорректированный перечень профессий составил 1075 наименований, из них 28,4% отсутствуют в Справочнике профессий. По результатам обработки данных была исключена 181 профессия.
30 апреля, 09:01РИА НовостиНазваны новые профессии на рынке труда в России