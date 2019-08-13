ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что это предварительные результаты опроса 2019 года по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Согласно данным опроса, факторами востребованности профессий являются текучесть кадров (43,5%), расширение производства и получение новых заказов (20,6%), модернизация производства, внедрение новых технологий и освоение новых продуктов (менее 30%).

Более 56% опрошенных организаций не предполагают никаких изменений в профессионально-квалификационной структуре организаций, следует из презентации.

"Что свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий страны, которая детерминирует процессы внедрения технологий и изменения содержания профессиональной деятельности работников", - уточняется в презентации.