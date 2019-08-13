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РИА Новости

АКИТ попросила Медведева ускорить запуск онлайн-продаж алкоголя

09:46 13.08.2019
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© Depositphotos / TzidoДве кружки пива
Две кружки пива
© Depositphotos / Tzido
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая крупные российские интернет-магазины, попросила председателя правительства РФ Дмитрия Медведева ускорить запуск интернет-торговли алкоголем, говорится в письме АКИТ, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
По мнению АКИТ, принятые поправки в закон "О применении контрольно-кассовой техники" позволят контролировать время и место доставки алкогольной продукции. Согласно ним, курьер обязан выдавать покупателю кассовый чек, фиксирующий время передачи товара клиенту и место расчета даже в том случае, если заказ был полностью предоплачен.
"Ассоциация компаний интернет-торговли высоко оценивает данный законопроект и считает, что его принятие окажет исключительно благоприятное влияние на развитие отрасли интернет-торговли. В этой связи, обращаемся к вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, с просьбой о скорейшем согласовании законопроекта и внесении его в Государственную Думу Федерального Собрания РФ", - сказано в письме.
АКИТ приводит в письме оценку объема нелегального онлайн-рынка алкогольной продукции - от 2,1 до 10 миллиардов рублей в год. Из них 70% приходится на продажи крепкого алкоголя и 30% - продажи вина и пива, пишет АКИТ.
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"Легализация интернет-торговли алкогольной продукцией позволит оперативно идентифицировать нелегальных участников рынка и в досудебном порядке блокировать работу их сайтов в сети интернет. Предполагается, что приблизительно 90%, то есть 1,89 - 9 миллиардов рублей, от теневого оборота алкогольной продукции, реализуемой в сети, перейдет в легальное поле", - отмечается в письме.
С 2022 года планировался запуск интернет-торговли для всего алкоголя и всеми участниками рынка, но с введением новых видов лицензий и специального реестра. При этом в Минфине сообщали, что не все ведомства согласовали законопроект. В Минэкономразвития законопроект концептуально поддерживали, отмечая, что он предусматривает многоступенчатую систему контроля. Против последовательно выступают Минздрав и Роспотребнадзор.
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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)Дмитрий МедведевЭкономика
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